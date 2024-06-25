В Центр обеспечения командования РВСН поступили бронеавтомобили на базе «КамАЗа»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в Центр обеспечения командования РВСН поступили многоцелевые защищенные автомобили высокой проходимости на базе «КамАЗа» с колесной формулой 4 х 4, которые отличаются бронезащищенностью, подвижностью, показателями эффективности управления, скорости движения, проходимости по всем видам дорог и по пересеченной местности и позволяют перевозить экипаж до десяти человек, передает ТАСС.

Машина З-СТС «Ахмат» имеет возможность установки пулемета «Корд», пулемета Калашникова или гранатомета станкового АГС-17, добавили в департаменте. Бронеавтомобили изготавливаются на базе «КамАЗ» семейства «Мустанг» многоцелевого назначения средней и большой грузоподъемности.

Напомним, в 2023 году на параде Победы в Москве 9 мая впервые продемонстрировали образцы защищенного специального транспортного средства на базе автомобиля «КамАЗ», а также новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат».

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала про автомобиль «Ахмат».