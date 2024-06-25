В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.0 комментариев
Медведев: Россия переживет новые санкции, но не забудет и не простит
Россия переживет новые санкции, но не забудет этого и не простит, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведев в своем англоязычном Telegram-канале написал, что намерение причинить вред российскому народу без ответа не останется.
«За это придется заплатить!» – приводит его слова ТАСС.
Аналогичный пост появился на его странице в соцсети X.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как новые европейские санкции помогут российскому СПГ.