В боях Российская армия получает неоценимый опыт – как в части использования самых современных БПЛА, так и в технологиях борьбы с ними. Это состязание, которое идет каждый день, является настоящей лабораторией, в которой куется наша будущая победа в СВО.10 комментариев
Минобороны рассказало об активных боевых действиях под Харьковом
Подразделения группировки «Север» вели активные боевые действия и нанесли поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 57-й мотопехотной и 71-й егерской бригад ВСУ около Волчанска, Терновой и Тихого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника составили до 235 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777, две гаубицы Д-20 и 122-мм гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям 14-й, 54-й, 66-й механизированных бригад ВСУ под Петропавловкой, Синьковкой Харьковской области, Платоновкой Донецкой народной республики (ДНР) и Макеевкой Луганской народной республики (ЛНР).
ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две бронемашины, американскую 155-мм гаубицу М198, 152-мм гаубицу Д-20, 122-мм самоходную артустановку 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожен склад боеприпасов ВСУ, отчитались в Минобороны.