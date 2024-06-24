Для многих датчан противодействие России – продолжение борьбы со славянами за жизненное пространство в Средние века. Сегодня Дания – государство, активно помогающее режиму Зеленского. Поэтому нельзя исключать, что датчане вновь перейдут очередные красные линии.22 комментария
Взрывы прозвучали в Харькове
В Харькове на востоке Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ и местные власти.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в городе один за другим прозвучали взрывы, передает ТАСС.
На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Накануне группировка «Север» нанесла поражение ВСУ у Волчанска и Липцов в Харьковской области.