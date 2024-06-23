Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке
Сейсмологи зарегистрировали ощущаемое землетрясение в воскресенье на Камчатке, сообщает региональное управление МЧС России.
Как говорится в сообщении, землетрясение зарегистрировано на территории Елизовского района Камчатки, на глубине 127 километров, эпицентр я находился в 46 километрах северо-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, в отдельных районах подземные толчки могли ощущаться силой до трех баллов, передает «Интерфакс».
Напомним, 13 июня землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки.