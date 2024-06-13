Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.0 комментариев
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки в 87 км от поселка Усть-Камчатск, сообщили в камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
Специалисты уточнили, что в Усть-Камчатске толчки ощущались силой до четырех баллов. Глубина залегания очага составила 52 км под морским дном, передает РИА «Новости».
Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло на Камчатке в мае.