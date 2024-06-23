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    6 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Человека нужно заносить в Красную книгу

    Сохранить человека, прекрасного в своем многообразии, сложно и парадоксально устроенного, созидателя и творца – это должно стать нашим русским ответом на глобалистскую повестку расчеловечивания.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Европа накренилась вправо

    И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.

    6 комментариев
    23 июня 2024, 07:00 • Новости дня

    Поставки оружия с Украины в Южную Корею связали с сотрудничеством России и КНДР

    Сеул не исключает поставок вооружений Киеву, если Москва передаст Пхеньяну современные военные технологии

    Tекст: Денис Тельманов

    Республика Корея не будет придерживаться каких-либо ограничений в отношении поставок оружия на Украину, если Россия передаст КНДР современные военные технологии. Об этом заявил глава управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чан Хо Чжин.

    «Хочу подчеркнуть, что все зависит от того, что будет делать Россия. Останутся ли какие-то линии для нас, если Россия даст высокоточное оружие Северной Корее?» – передает ТАСС слова южнокорейского чиновника. 

    При этом он не стал раскрывать, какое именно вооружение Сеул может поставить Киеву.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве РФ и КНДР не представляет для Южной Кореи повода для беспокойства в сфере безопасности. Российский лидер также заявлял, что поставки летального оружия Украине станут большой ошибкой.

    21 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина

    Путин подарил Ким Чен Ыну портрет Ким Ир Сена

    Стало известно о еще одном подарке Ким Чен Ыну от Путина
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди подарков, которые президент России Владимир Путин передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну во время госвизита в КНДР, был портрет Ким Ир Сена.

    На фотографиях, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи, среди подарков Путина Ким Чен Ыну можно заметить портрет в рамке с изображением молодого Ким Ир Сена – первого главы КНДР и деда нынешнего северокорейского лидера, передает «Газета.Ru».

    Ранее сообщалось, что Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    20 июня 2024, 09:07 • Новости дня
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    Эксперт рассказал о подаренной Путину породе корейских собак
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Собаки корейской породы пхунсан (такие были подарены президенту России Владимиру Путину лидером КНДР Ким Чен Ыном) преданы своему хозяину и безжалостны к противнику. Такую характеристику породе, которая считается возможным предком известных японских пород акита и сиба, дал заведующий отделением Агентства по сохранению национального наследия Кореи Чо Иль Ген.

    По его словам, эта порода для жителей КНДР является спутником жизни, она стала «одним из государственных символов КНДР», ее национальной собакой, передает ТАСС.

    Чо Иль Ген добавил, что туловище собаки пхунсан небольшое, но она очень умная, проворная и настойчивая, собака одним махом налетает на противника и вгрызается в горло. Собаки пхунсан известны как «охотники на тигров» и легко справляются даже с большим и хищным зверем.

    Ранее президент Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну новый «Аурус», адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    21 июня 2024, 15:14 • Новости дня
    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus

    Песков назвал прикладным подарком привезенный Путиным второй Aurus Ким Чен Ыну

    Песков объяснил, почему Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подаренный президентом России Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну второй Aurus отличается от предыдущего, это вполне прикладной, хороший подарок, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что одна подаренная Путиным машина на удлиненной базе, а второй автомобиль Aurus – на короткой базе. По его словам, уже долгие годы корейцам приходится не по своей вине жить в определенном режиме, поэтому такой подарок имеет прикладное значение и необходим для использования главой государства, передает ТАСС.

    Кроме того, для межгосударственных отношений, для соседей это не дорогой подарок, добавил Песков.

    Путин подарил Ким Чен Ыну второй Aurus, а также адмиральский кортик и чайный сервиз. После переговоров в резиденции Кымсусан Путин и Ким Чен Ын по очереди прокатили друг друга на Aurus.

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    22 июня 2024, 21:39 • Новости дня
    NYT: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    The New York Times: Визит Путина в КНДР и Вьетнам разозлил США

    Tекст: Вера Басилая

    Визит президента России Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам показал, кто станет главным организатором неподконтрольных Вашингтону стран, заявил американский посол в Японии Рам Эмануэль.

    По мнению посла, Путин своей поездкой реализовал «худшие опасения США», передает РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times .

    Издание пишет, что «дерзкий» визит Путина сулит Вашингтону еще больше неприятностей и потенциальных угроз в азиатском регионе , и очень разозлил США.

    Ранее экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам.

    Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что недавние визиты российского лидера в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    22 июня 2024, 03:21 • Новости дня
    В России запланировали увеличить выпуск ПЗРК «Верба»

    В России приготовились увеличить выпуск ПЗРК «Верба»

    Tекст: Денис Тельманов

    Выпуск переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» может быть увеличен для прикрытия важных объектов, сообщили в пресс-службе входящего в Ростех холдинга «Высокоточные комплексы».

    «Новые задачи для ПЗРК предполагают увеличение выпуска», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы холдинга.

    В компании отметили, что ПЗРК можно применять не только в войсковой ПВО, но и как элемент системы прикрытия важных объектов. В частности, с этой целью была создана опорно-пусковая установка «Джигит», она может размещаться стационарно или на легких автомобилях.

    Ранее в районе Лукашовки Сумской области российскими расчетами ПЗРК «Верба» был сбит вертолет Ми-8 ВВС Украины.

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    20 июня 2024, 17:30 • Новости дня
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    Появилось фото Путина и Ким Чен Ына в салоне Aurus
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Государственное информационное агентство КНДР ЦТАК опубликовало совместное фото президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

    На фото они вместе в салоне Aurus. При этом президент России находится за рулем.

    Напомним, после того как Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в резиденции Кымсусан, они по очереди прокатили друг друга на «Аурусе». Сперва машину вел президент России, а Ким Чен Ын занимал переднее пассажирское сиденье, затем лидеры поменялись местами.

    Путин подарил Ким Чен Ыну машину «Аурус», уже вторую, а также адмиральский кортик и чайный сервиз.

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    20 июня 2024, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР

    Эксперт Анпилогов: Россия и КНДР получат обоюдную выгоду от сотрудничества в космосе и по мирному атому

    Эксперт оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Режим санкций против КНДР не останавливает развитие ее космической программы и разработку ядерного оружия. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут работать над вовлечением Пхеньяна в международное сотрудничество по данным направлениям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Россия и КНДР договорились поощрять сотрудничество в исследованиях космоса и сфере мирного атома.

    «Намерения Москвы и Пхеньяна развивать сотрудничество в сферах космических исследований и мирного атома можно только приветствовать. Фактически это признание существующего статуса КНДР», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    Он напомнил, что Северная Корея входит в «ядерный клуб». «Важно отметить, что Пхеньян создал не только плутониевую бомбу, но уже и термоядерные заряды, а это крайне высокий уровень владения данными технологиями», – акцентировал собеседник.

    Однако КНДР до сих пор сталкивается с рядом энергетических проблем, добавил Анпилогов. «Несмотря на развитую военную промышленность, страна до сих пор опирается в основном на тепловую генерацию, то есть на угольные станции, что плохо воздействует на окружающую среду. Регулярно происходят выбросы германия, тяжелых металлов. Такое положение дел вызывает кислотные дожди, которые уменьшают количество урожая», – пояснил спикер.

    Он убежден: доступ к мирному атому способен решить массу проблем республики. «Более того, как показывает практика, страны, которые имеют АЭС на своей территории, гораздо более ответственно подходят к вопросам ядерного сдерживания и нераспространения ЯО, поскольку понимают – эти станции могут стать в том числе целью для удара противника», – уточнил эксперт.

    Относительно космической программы Анпилогов напомнил об удачном запуске КНДР разведывательного спутника в конце 2023 года. Причем ракета-носитель также была собственной разработкой Северной Кореи. По мнению собеседника, это служит свидетельством высокого уровня владения Пхеньяном ракетными технологиями, которые жизненно необходимы для создания космической программы.

    Он не исключает, что в ближайшее время Россия и Китай будут настаивать на пересмотре режима санкций против Пхеньяна. «Очевидно, что рестрикции абсолютно не останавливают КНДР в плане разработки ни ядерного оружия, ни ракетных технологий. Поэтому, вероятно, Москва и Пекин будут продвигать варианты вовлечения страны в международное сотрудничество в сферах мирного атома и космоса с целью конверсии северокорейских военных технологий в мирное русло», – считает Анпилогов.

    В то же время подобное сотрудничество – это дорога с двусторонним движением, отметил собеседник. По его мнению, утверждение о том, что Россия будет исключительно передавать какие-либо технологии Пхеньяну, неверно. «Совместная работа в таких сферах позволяет стране, которая находится на более высоком уровне развития атомных, космических и иных исследований, получить доступ к альтернативным экспериментальным площадкам», – подчеркнул эксперт.

    В качестве примера Анпилогов привел Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН). «Каждая страна-участница этой организации является достаточно мощным научно-технологическим центром. Но только за счет объединения усилий они смогли развивать и строить такие огромные мегапроекты, как большой адронный коллайдер. Поэтому сотрудничество России с КНДР, с Китаем и с другими странами в рамках проекта многополярного мира способно по-настоящему полно раскрыть наш потенциал», – заключил спикер.

    Ранее был опубликован текст Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Документ размещен на сайте центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). В нем стороны обязались поддерживать совместные научные исследования, в том числе в сфере мирного атома и космоса.

    Договор носит бессрочный характер. Однако Москва и Пхеньян оставляют за собой право приостановить его действие. Для этого необходимо проинформировать второго участника документа в письменном виде. Через год после получения уведомления действие соглашения будет считаться прекращенным.

    Напомним, еще в 2023 году, во время визита лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, он совместно с Владимиром Путиным посетил космодром Восточный. Уже тогда обсуждалась возможность отправки представителя Северной Кореи в космос. Интересно, что Пхеньян прилагает немалые усилия к работе по данному направлению.

    Так, лишь в течение прошлого года КНДР совершила несколько запусков ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1» с военным разведывательным спутником «Манриген-1». Несмотря на то что первые две попытки закончились неудачей, в ноябре Северной Корее удалось вывести аппарат на орбиту Земли.

    В свою очередь, сотрудничество в сфере мирного атома между Москвой и Пхеньяном имеет глубокие исторические корни. В 1980-х годах СССР планировал построить в КНДР АЭС, оснащенную четырьмя реакторами ВВЭР-440. Однако в 1990 году данное направление взаимодействия было свернуто, напоминает ТАСС.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги визита Владимира Путина в Северную Корею, а также разбиралась в перспективах военного сотрудничества Москвы и Пхеньяна.

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    21 июня 2024, 08:43 • Новости дня
    Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР

    МИД Японии: Токио испытывает беспокойство в связи с развитием отношений России и КНДР

    Япония заявила о серьезном беспокойстве из-за «союза» России и КНДР
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония испытывает серьезное беспокойство в связи с развитием отношений России и Северной Кореи, заявила министр иностранных дел страны Еко Камикава.

    По ее словам, во-первых, КНДР использовала выражение «союз» в отношении своих отношений с Россией, во-вторых, Россия не исключает военного сотрудничества с Северной Кореей, которое могло бы стать нарушением резолюций СБ ООН и это наносит большой вред окружающей Японию обстановке по безопасности, в связи с чем правительство испытывает серьезное беспокойство. Камикава добавила, что власти будут внимательно следить за развитием отношений России и Северной Кореи, передает РИА «Новости».

    Глава МИД подчеркнула, что в этой связи Япония должна укреплять силы сдерживания и реагирования союза Японии и США, а также тесно сотрудничать с Южной Кореей.

    В среду в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме заявил, что южнокорейским властям не о чем переживать, российская помощь КНДР возможна лишь в случае агрессии.

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    22 июня 2024, 16:28 • Новости дня
    В США назвали соглашения Путина с КНДР и Вьетнамом «тыканьем в глаз» Западу

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин «ткнул в глаз» Западу поездкой в КНДР и во Вьетнам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, заключив стратегические соглашения со странами Азии, а именно с КНДР и Вьетнамом, дал возможность России «ткнуть в глаз» Западу, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    По словам Макгрегора, Путин напомнил, что Россия может создавать США проблемы, где захочет, а для россиян большой плюс, и возможность «ткнуть в глаз» Западу, будучи в стратегических отношениях с Вьетнамом, Кубой. Венесуэлой и Северной Кореей, передает РИА «Новости».

    Ведущий передачи Эндрю Наполитано ответил, что Москва таким образом противостоит агрессивной политике США.

    Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что деловые Владимира Путина в Северную Корею и Вьетнам «посадили в лужу» Вашингтон.

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    20 июня 2024, 13:40 • Новости дня
    Вертолетоносец «Иван Рогов» пообещали построить к концу 2027 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый универсальный десантный корабль-вертолетоносец (УДК) проекта 23900 «Иван Рогов», строящийся на керченском судостроительном заводе «Залив» для Тихоокеанского флота, будет готов к заводским и ходовым испытаниям в море до конца 2027 года, сообщил источник в кораблестроительной отрасли на полях Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2024» в Кронштадте.

    Как сообщил источник ТАСС, УДК «Иван Рогов» будет полностью готов к циклу заводских и ходовых испытаний в море до конца 2027 года, работы идут по графику, есть уверенность, что корабль будет сдан заказчику осенью 2028 года. Он добавил, что базовый проект УДК за время формирования корпуса не изменился.

    Напомним, 20 июля 2020 года на судостроительном заводе «Залив» в Крыму в присутствии президента Владимира Путина заложили первые российские универсальные десантные корабли-вертолетоносцы (УДК), получившие имена «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко». Как ожидается, после всех испытаний строительство серии УДК в России будет продолжено.

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    22 июня 2024, 01:22 • Новости дня
    Названа дата прощания с погибшим военкором Никитой Цицаги

    В Москве назначили дату прощания с погибшим военкором Никитой Цицаги

    Tекст: Денис Тельманов

    Церемония прощания с военным фотокорреспондентом Никитой Цицаги назначена на субботу, 22 июня, и пройдет в Москве.

    «Церемония прощания начнется в 10.00 в зале ЦКБ Управления делами президента РФ по адресу: улица Маршала Тимошенко, 25», – передает РИА «Новости».

    Напомним, что 16 июня военный фотокорреспондент Никита Цицаги погиб в результате атаки ВСУ под Угледаром.

    Позже глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что журналист погиб во время работы в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе ДНР.

    МИД России потребовал от международных организаций осудить убийство военкора.

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    20 июня 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин сравнил жестокость санкций против КНДР с блокадой Ленинграда

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Санкции в отношении Северной Кореи антигуманны, они схожи с блокадой Ленинграда по своей жестокости, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, мягко говоря, выглядят как-то очень странно», – сказал Путин журналистам. Его слова приводит официальный сайт президента.

    «Как известно, я родом из Ленинграда. Что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, в годы Великой Отечественной войны, все очень хорошо знают. Это блокада, когда людей морили голодом. Есть потери, как вам известно, и в моей семье по этому поводу: у меня брат умер практически от голода в блокаду, заболел и умер», – напомнил глава государства.

    «А что сейчас происходит с Северной Кореей? Можно как угодно относиться к режиму, но вводить, скажем, ограничения, связанные с трудовой миграцией, это как-то странно выглядит. Это к чему ведет? Ведет к тому, чтобы семьи, даже если они находятся в очень сложном материальном положении, не имели возможность где-то заработать и кормить своих детей. Это ничего не напоминает? Разве это гуманно?» – сказал российский лидер.

    По его словам, санкции, которые вводятся по политическим соображениям, должны соответствовать современному уровню развития человечества.

    «Поэтому я сказал, выступая в Пхеньяне, сказал это искренне, что нам нужно всем вместе подумать на тему о том, как и что нужно менять в этом санкционном режиме, и вообще соответствует ли он требованиям сегодняшнего дня», – подчеркнул президент.

    Ранее Путин заявил, что в новом договоре России с КНДР отсутствует новизна, по сравнению с прежним договором почти ничего не изменилось.

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    20 июня 2024, 19:32 • Новости дня
    Путин: Южная Корея может не переживать насчет договора России и КНДР

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Южнокорейским властям не о чем переживать, российская помощь КНДР возможна лишь в случае агрессии, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции во Вьетнаме.

    «Республике Корея не о чем беспокоиться, потому что наша помощь (КНДР) в военной сфере в соответствии с договором, который мы подписали, возникает только в том случае, если в отношении одной из подписавших этот документ сторон будет осуществлена агрессия», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что, согласно имеющимся сведениям, Южная Корея не планирует агрессию в отношении КНДР, а значит «бояться нашего сотрудничества в этой сфере нет никакой необходимости».

    В среду в ходе визита Путина в Пхеньян был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР. Соглашение нацелено на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Договор предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон соглашения.

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    21 июня 2024, 22:26 • Новости дня
    На Украине задержали почти 50 человек при попытке незаконно покинуть страну

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские правоохранители задержали 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Молдавией на участке Обжилы - Плоть.

    «Правоохранители обнаружили пять транспортных средств – четыре микроавтобуса и одну сопроводительную машину. В этих автомобилях было 47 человек, которые пытались незаконно пересечь границу», – сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. Мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, в том числе переодеваясь в женщин.

    Ранее представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что действия уклонистов и организаторов схем незаконного выезда мужчин из страны становятся все более дерзкими.

    Он напомнил, что 13 июня пограничники задержали в Одесской области грузовик, в котором более 40 мужчин пытались сбежать в Молдавию.

    Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что около 45 уклонистов погибли, пытаясь сбежать с Украины через горы и реки.

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    22 июня 2024, 00:59 • Новости дня
    В Аденском заливе атаковано судно

    В Аденском заливе у побережья Йемена атаковано судно

    Tекст: Денис Тельманов

    В Аденском заливе неизвестные атаковали судно. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

    «UKMTO получил уведомление об инциденте в 126 морских милях к востоку от йеменского Адена», – приводит ТАСС сообщение центра.

    Подробности инцидента не приводятся. Судам рекомендуется соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

    Ранее сообщалось, что об атаке на американский эсминец в Красном море заявило йеменское движение «Ансар Аллах».

    По эсминцу в Красном море выпустили баллистические ракеты. Нефтяной танкер Captain Paris в Красном море был атакован противокорабельными ракетами.

    Танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor беспилотники атаковали в Аравийском море.

    Хуситы объяснили, что атаки были обусловлены «нарушением запрета на проход в порты оккупированной Палестины».

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Бунт Словакии против Запада

      В Словакии решили возбудить дело против бывшего премьера Эдуарда Хегера и бывшего министра обороны Ярослава Надя за поставки на Украину МиГ-29 и системы ПВО «Куб». Новые власти страны уверены, что это было незаконно и подорвало обороноспособность страны. Ранее действующего премьера Роберта Фицо пытались убить за отказ поддерживать Киев.

    • Южная Корея шантажирует Россию

      Посол России в Южной Корее был вызван в МИД страны пребывания, где его пытались шантажировать в связи с визитом Владимира Путина в КНДР. Сеул угрожает пересмотреть свое решение о поставках вооружений Украине, но корейцам объяснили: на языке шантажа с Россией не разговаривают.

    • Конфликт Китая и НАТО

      Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен быть наказан за поддержку России. В ответ в Пекине назвали альянс «рудиментом холодной войны». На следующем круге ссоры Столтенберг призвал НАТО укрепляться в Азии. К чему приведет конфликт Брюсселя и Пекина?

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    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    • Российские компании возвращаются на Родину

      Компании, ведущие бизнес в России, но имевшие регистрацию и штаб-квартиры за рубежом, массово возвращаются на Родину. О том, каких именно структур это касается в первую очередь и что такое редомиляция – в нашей инфографике.

    • Как создается продовольственная безопасность России

      За последние годы Россия добилась значительных результатов в обеспечении продовольственной безопасности – то есть собственном производстве ключевых продуктов питания. О том, в какой степени и какими именно видами продовольствия обеспечивает себя страна – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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