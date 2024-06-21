И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Группировка «Север» за неделю отбила 17 контратак штурмовиков ВСУ под Харьковом
Минобороны: Группировка «Север» за неделю отбила 17 контратак штурмовиков ВСУ под Харьковом
За неделю группировки войск «Север» и «Запад» разгромили соединения и бригады ВСУ, отразив 17 контратак, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что на Харьковском направлении подразделения группировки «Север» улучшили свои позиции и нанесли поражение живой силе и технике двух мотопехотных соединений, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны ВСУ.
В результате боев российские военные уничтожили до 1980 украинских военнослужащих, четыре танка, два ББМ, в том числе американский бронетранспортер «Stryker», РСЗО HIMARS и «Град», 22 орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ «Буковель-AD».
На Западном направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и разгромила соединения трех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ.
За неделю российские войска отразили 12 контратак украинских штурмовиков. Потери ВСУ на этом направлении составили до 3330 человек, два танка, 15 ББМ, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе десять иностранного производства, четыре станции РЭБ «Нота».