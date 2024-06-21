И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
В УЕФА не нашли объяснения недопуску фанатов с флагами России на матч Словения – Сербия
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не запрещал проносить флаги России на матч чемпионата Европы между сборными Сербии и Словении, сообщили в пресс-службе УЕФА.
Матч прошел 20 июня в Мюнхене. На входе на стадион четырех россиян попросили сдать флаги страны, заявив, что флаг представляет сборную, не играющую в матче. Болельщики просто перевернули флаги и через другой вход их пропустили, приняв за фанатов сборной Сербии, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе УЕФА, отвечая на вопросы о том, почему болельщиков с флагами России не пустили на матч сборных Сербии и Словении и запрещен ли российский триколор на всех играх чемпионата Европы, допускаются все флаги, за исключением случаев, когда они считаются провокационными или дискриминационными и могут представлять угрозу безопасности.
Ранее сообщалось, что сербские футбольные болельщики вывесили на трибунах флаг России на матче ЧЕ.