Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.3 комментария
Сербские футбольные болельщики вывесили на трибунах флаг России на матче ЧЕ
Болельщики сборной Сербии на матче ЧЕ по футболу против Англии вывесили на трибунах флаг России
Болельщики сборной Сербии на матче против команды Англии, который проходит в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, вывесили на трибунах российский флаг.
Матч проводится в Гельзенкирхене (Германия). Флаг России виден в одном ряду с сербскими триколорами, передает ТАСС.
Во время матча открытия между сборными Германии и Шотландии (5:1) 14 июня во время трансляции также были замечены флаги России на трибунах, на одном из них было написано «Белгород», передает РИА «Новости».
Как сообщает «Чемпионат», сборная Англии одержала победу со счетом 1:0.
Напомним, сербские болельщики уже неоднократно выражали поддержку России. Так, на ЧМ в Катаре на трибуне сербских болельщиков был флаг, на котором объединены флаги России и Сербии с надписью: «Одни цвета, одна вера». В феврале на матче чемпионата Сербии фанаты «Црвены Звезды» размахивали российскими флагами.
В январе, после украинского обстрела Белгорода кассетными боеприпасами, в Белграде на баскетбольном матче сербские болельщики вывесили баннер «Белгород, мы с тобой».