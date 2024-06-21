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В МИД ОДКБ согласовали заявление о мирном использовании космоса
Главы МИД стран ОДКБ на заседании в Алматы согласовали проект заявления о мирном использовании космического пространства, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
По его словам, были согласованы и готовы к принятию и подписанию проекты заявления глав МИД государств-членов ОДКБ по актуальным вопросам исследования и использования космического пространства в мирных целях, передает ТАСС.
Отмечается, что заявление будет подписано на ноябрьском заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Также главы МИД ОДКБ обсудят вопросы безопасности в регионе, подведут итоги сотрудничества в рамках организации и механизмы укрепления внешнеполитической координации.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что крупный скандал связан с ОДКБ.