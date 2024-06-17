Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.4 комментария
В США намерены внимательно следить за визитом Путина в КНДР
Кирби: США будут внимательно следить за визитом Путина в КНДР
Администрация США планирует внимательно следить за государственным визитом президента России Владимира Путина в КНДР, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге.
Кирби, комментируя предстоящий визит российского лидера в КНДР, отметил, что США «будут следить за этим очень, очень внимательно», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Путин намерен посетить с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику 18-19 июня.