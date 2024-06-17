Столтенберг проговорился о пилотах НАТО на Украине

Столтенберг допустил оговорку о пилотах НАТО на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

Столтенберг назвал военно-воздушные силы Украины «ВВС НАТО» и сказал, что на переданных украинской армии F-16 будут летать «пилоты НАТО», но сразу же поправил себя, передает ТАСС.

«Передача Украине самолетов F-16 сделает будущие ВВС НАТО, то есть Украины, полностью совместимыми с НАТО. Самолеты НАТО, пилоты НАТО, то есть подготовленные НАТО, а также все процедуры НАТО», – сказал генсек альянса.

Когда украинская армия станет полностью совместима с НАТО, Украина сможет быть принята в блок без дополнительной подготовки, «как только появится консенсус между странами альянса», заявил Столтенберг.

Ранее экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине.