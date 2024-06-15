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Суд вынес приговор виновным в групповом изнасиловании мальчика в Тыве
Кызылский городской суд вынес приговор двум 19-летним и 16-летнему обвиняемым в сексуальном насилии над мальчиком в Тыве, сообщил СУ СК по региону.
Старшие из обвиняемых получили девять лет десять месяцев и восемь лет исправительной колонии общего режима, третий фигурант – семь лет в воспитательной колонии. Приговор еще не вступил в законную силу, сообщается на сайте ведомства.
Как пишет «Российская газета», трое подростков из села О-Шынаа Тес-Хемского района совершили групповое изнасилование десятилетнего мальчика в январе 2023 года. На момент совершения преступления никому из фигурантов дела не исполнилось 18 лет.
В СК сообщили, что речь идет о «нескольких эпизодах преступлений», предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего).