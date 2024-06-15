Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.9 комментариев
Харрис заверила Зеленского в непоколебимой поддержке Украины
Харрис заверила Зеленского в желании США урегулировать конфликт на Украине на условиях Киева
Вашингтон выступает за урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева, США непоколебимо поддерживают украинский народ, заявила вице-президент США Камала Харрис.
Как следует из сообщения Белого дома, Харрис на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Швейцарии отметила, что США поддерживают Украину в достижении «справедливого и прочного мира на основе суверенитета и ее территориальной целостности в соответствии с Уставом ООН». Кроме того, она отметила широкую международную поддержку усилий Киева, передает ТАСС.
Как сообщается в заявлении, «вице-президент о работе США над вопросом с помощи укрепления украинского ПВО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом.
Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.