Харрис заверила Зеленского в непоколебимой поддержке Украины

Харрис заверила Зеленского в желании США урегулировать конфликт на Украине на условиях Киева

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения Белого дома, Харрис на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Швейцарии отметила, что США поддерживают Украину в достижении «справедливого и прочного мира на основе суверенитета и ее территориальной целостности в соответствии с Уставом ООН». Кроме того, она отметила широкую международную поддержку усилий Киева, передает ТАСС.

Как сообщается в заявлении, «вице-президент о работе США над вопросом с помощи укрепления украинского ПВО.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.