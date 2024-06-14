Матвиенко: Путин представил единственный путь к окончанию конфликта на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Как указала Матвиенко в своем Telegram-канале, Россия сделала реальное мирное предложение. По ее мнению, Путин «четко и детально представил единственно возможный путь к окончанию конфликта на Украине, который создает предпосылки к уходу от чрезвычайно опасной эскалации и к построению общей для всех, неделимой безопасности». И на евразийском пространстве, и в мире в целом, добавила она.

Председатель Совфеда подчеркнула, что заявление российского лидера «выбивает почву из-под всякой имитации мирного процесса, из-под всяких усилий по подмене движения к миру пропагандистскими мероприятиями, проводимыми Западом для сохранения своей гегемонии».

Матвиенко пояснила, что после выступления Путина становится предельно очевидным, что главным препятствием на пути установления прочного мира является отсутствие воли и ответственности западных элит. «При их наличии путь к миру на Украине будет открыт», – уточнила она.

Напомним, в пятницу президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.