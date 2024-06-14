Путин: Украина отказала западному посреднику в переговорах в 2022 году

Tекст: Алексей Дегтярев

Когда ВС России заняли часть Херсонской и Запорожской областей, посредничество предложил один из западных политиков, находившийся с рабочим визитом в Москве 5 марта 2022 года, сказал Путин, передает ТАСС.

Российская сторона приняла его посреднические усилия, он заявил, что заручился поддержкой лидеров Германии и Франции, и высокопоставленных представителей США.

«В ходе разговора наш зарубежный гость поинтересовался: «Если вы помогаете Донбассу, то почему российские войска находятся на юге Украины, включая Херсонскую и Запорожскую области?» Ответ с нашей стороны заключался в том, что таково было решение российского генерального штаба по планированию операции. И сегодня добавлю, что замысел был в том, чтобы обойти часть укрепленных районов, которые за восемь лет украинские власти построили в Донбассе, прежде всего для освобождения Мариуполя», – объяснил президент.

Гость спросил, что будет с этими регионами после достижения целей спецоперации, на что получил ответ о том, что не исключено сохранение украинского суверенитета над этими регионами при условии, что Россия получит сухопутную связь с Крымом.

«То есть Киев должен гарантировать так называемый сервитут – юридически оформленное право доступа России на Крымский полуостров через Херсонскую и Запорожскую области», – сказал Путин.

Такой документ требовал широкого обсуждения, включая обсуждения с жителями регионов. Позднее населения Запорожской и Херсонской областей поучило возможность выразить мнение на референдуме. Партнер по переговорам направился в Киев, чтобы обсудить эти вопросы с руководством Украины.

«Однако на Украине, как нам стало известно позднее, услуги западного посредника не приняли. Напротив, обвинили его, что он «занимает пророссийские позиции». В достаточно жесткой форме, надо сказать, но это уже детали», – подвел итог Путин.

Он не раскрыл имя политика, который предлагал свое посредничество. Из открытых данных следует, что в тот момент в Москве находился, в частности, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.