Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
Совбез: Работу по социализации мигрантов на юге России необходимо усилить
Работу по социализации мигрантов и исключению возможности незаконной миграции на юге России надо усилить. Об этом было заявлено в Астрахани на совещании по национальной безопасности в регионах Южного федерального округа, которое провел секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.
Как говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ России, поставлены задачи, направленные на проведение культурно-просветительной работы и популяризации российских духовно-нравственных и семейных ценностей, передает ТАСС. Там добавили, что было указано на усиление работы по социализации иностранных мигрантов, их обучению русскому языку, культуре и истории, а также по исключению возможности для осуществления незаконной миграции и занятости.
Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу в Астрахани в ходе совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЮФО заявил, что против армии и населения России ведется массированная, выверенная и оплаченная информационная атака.