Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.3 комментария
В Волгограде маршрутка с пассажирами ушла под землю
В Волгограде маршрутка с пассажирами провалилось в яму, образовавшуюся в результате ремонта теплотрассы
В Волгограде маршрутное такси с пассажирами провалилось в яму, образовавшуюся из-за обвала грунта во время ремонтных работ. По информации прокуратуры, никто не пострадал.
Отмечается, что во время замены магистрального трубопровода на дороге рядом с маршруткой произошло обрушение асфальта. Водитель и пассажиры смогли быстро покинуть автомобиль, который оказался частично на поврежденном участке дороги, передает ТАСС.
Прокуратура проводит проверку по данному факту. Как сообщили в ведомстве, часть дорожного покрытия обвалилась на проезжей части улицы 64-й Армии.
Как сообщалось ранее, опубликовано видео обрушения автомобильного моста в Смоленской области.