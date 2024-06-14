В Волгограде маршрутка с пассажирами ушла под землю

В Волгограде маршрутка с пассажирами провалилось в яму, образовавшуюся в результате ремонта теплотрассы

Tекст: Максим Попов

Отмечается, что во время замены магистрального трубопровода на дороге рядом с маршруткой произошло обрушение асфальта. Водитель и пассажиры смогли быстро покинуть автомобиль, который оказался частично на поврежденном участке дороги, передает ТАСС.

Прокуратура проводит проверку по данному факту. Как сообщили в ведомстве, часть дорожного покрытия обвалилась на проезжей части улицы 64-й Армии.



Как сообщалось ранее, опубликовано видео обрушения автомобильного моста в Смоленской области.





