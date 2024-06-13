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Эксперт: Прорывные технологии помогут России войти в десятку стран по научным разработкам
Политолог Шаповалов: Государственные инициативы в сфере науки и технологий уже дают свои плоды
У России есть все шансы укрепить свои позиции в качестве научно-технологического лидера мира и войти в десятку стран по научным разработкам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. В четверг Владимир Путин посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне, где дал старт работам по технологическому пуску сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA.
«Президентом поставлена цель войти в десятку стран по научным разработкам. Эта цель вполне реальна и осуществима. Россия имеет колоссальный научный задел, является лидером в очень многих сферах научных знаний – как фундаментальных, так и прикладных», – считает политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.
По его словам, сейчас Россия инвестирует значительные средства в научную сферу. «Хочу обратить внимание на существующую программу мегагрантов для исследователей. Сегодня было принято решение об увеличении финансирования этой программы до 100 миллионов рублей в год и продлении ее сроков с трех до пяти лет. Это весьма значительный вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки», – подчеркнул эксперт.
Он отметил, что сейчас в развитии науки, помимо исследовательских центров, участвуют вузы и корпоративный сектор. «Важно изменение тренда. Если в 90-е годы российские ученые уезжали из страны в поисках лучшей жизни и базы для проведения исследований, то в настоящее время в Россию не только возвращаются ранее уехавшие, но и переезжают иностранные исследователи, создают свои лаборатории. Это свидетельствует о том, что у России есть все шансы укрепить свои позиции в качестве научно-технологического лидера мира», – говорит Шаповалов.
«Реализуемые в сфере науки и технологий государственные инициативы уже дают свои плоды. Это явное свидетельство того, что осуществляемая под контролем президента государственная стратегия развития науки выводит Россию на лидерские позиции», – отметил спикер.
Шаповалов подчеркнул, что России удастся наладить устойчивый трансфер технологий в экономику. «В данном случае речь идет о создании научно-производственных кластеров. Сейчас этот процесс активно развивается. На производствах появляются профильные научные центры и кафедры. Происходит соединение науки, образования и промышленной базы в единое целое. В сферу научных инноваций привлекаются не только государственные, но и частные средства корпораций, промышленных предприятий. В этом отношении яркий пример – «Росатом». Эта флагманская российская компания занимает лидерские позиции не только на производственном рынке, но и в научном сегменте – ей нет равных в мире», – поясняет собеседник.
В четверг президент России Владимир Путин посетил Объединенный институт ядерных исследований в Дубне. В сопровождении директора института Григория Трубникова глава государства осмотрел кольцо коллайдера NICA и ознакомился с его технологическими особенностями. Путину также показали многоцелевой экспериментальный детектор MPD.
Президент дал старт работам по технологическому пуску установки класса мегасайенс – сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов комплекса NICA. Он базируется на разработанной в Объединенном институте ядерных исследований уникальной отечественной технологии сверхпроводящих магнитов с проточным охлаждением потоком кипящего гелия, получившей признание во всем мире.
В ходе визита в Дубну президент также встретился с ведущим российскими и зарубежными учеными и получателями мегагрантов на проведение научных исследований.