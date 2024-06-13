Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.9 комментариев
В Киргизии разрешили разработку урана и тория
Парламент Киргизии принял разрешающий разработку месторождений урана закон
Парламент Киргизии одобрил законопроект, который разрешает разработку расположенных на территории республики месторождений урана и тория, сообщила пресс-служба законодательного органа страны.
В сообщении уточняется, что на заседании Жогорку Кенеша (Верховного совета) депутаты одобрили изменения в некоторые законодательные акты и признали утратившим силу закон, запрещающий разработку урановых, ториевых месторождений в Киргизии, передает ТАСС.
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