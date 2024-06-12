На «Авито» появилась услуга профессионального спортсмена, бегающего за клиента

Tекст: Алексей Дегтярев

Автор объявления на «Авито» предлагает москвичам «побегать за них» с фитнес-браслетом, который передаст данные в мобильное приложение о пробежке.

Он пояснил, что средний темп пробежки составит от семи до восьми километров в час, пять километров он готов пробежать за 30-40 минут.

В оплату услуг он также включил износ спортивных кроссовок, которые, по его подсчетам, придут в негодность через 600 километров. Также бегун предложил скидки за покупку нескольких пробежек.

«Бегаю основное время в Бутово, немного в Коммунарке (В районе ЖК «Бунинские Луга»), в среднем три раза в неделю, будни и выходные от пяти километров», – заключил разместивший объявление спортсмен.