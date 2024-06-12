Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
На «Авито» появилась услуга профессионального спортсмена, бегающего за клиента
Жителям российской столицы начали предлагать необычную услугу на сайтах объявлений, им предлагают отдать свой фитнес-браслет и пробежать с этим устройством необходимое количество километров.
Автор объявления на «Авито» предлагает москвичам «побегать за них» с фитнес-браслетом, который передаст данные в мобильное приложение о пробежке.
Он пояснил, что средний темп пробежки составит от семи до восьми километров в час, пять километров он готов пробежать за 30-40 минут.
В оплату услуг он также включил износ спортивных кроссовок, которые, по его подсчетам, придут в негодность через 600 километров. Также бегун предложил скидки за покупку нескольких пробежек.
«Бегаю основное время в Бутово, немного в Коммунарке (В районе ЖК «Бунинские Луга»), в среднем три раза в неделю, будни и выходные от пяти километров», – заключил разместивший объявление спортсмен.