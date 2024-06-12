Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
МИД назвал «уткой» сообщения о возобновлении дипотношений с Грузией
МИД назвал «уткой» новости о возобновлении дипотношений России и Грузии
Информация о том, что российская сторона готовится возобновить отношения с грузинской стороной, не соответствует действительности, заявил российский МИД.
Сообщения о якобы готовящемся возобновлении дипломатических отношений являются «уткой», их тиражируют грузинские оппозиционные СМИ, подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.
В 2021 году в Грузии отвергали предложение восстановить дипотношения с Россией. В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения.