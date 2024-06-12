Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
МОК назвал плакат с Исинбаевой кампанией против Олимпийских игр в Париже
МОК назвал плакат с Исинбаевой рекламной кампанией против Олимпийских игр в Париже
Сообщения российских СМИ о рекламном плакате Олимпиады во Франции с олимпийской чемпионкой Еленой Исинбаевой с российским флагом могут быть частью кампании против Игр в Париже, о которой сообщала Microsoft, заявил МОК.
Появление фото афиши с Исинбаевой похоже на часть кампании по дезинформации против Олимпиады в Париже, заявил Международный олимпийский комитет, передает ТАСС.
Также МОК сопроводил свое высказывание ссылкой на доклад Microsoft.
Баннер является частью рекламной кампании, которая проводилась в 2020 году, задолго до того, как «сложилась нынешняя ситуация».
В докладе Microsoft заявляется, что российская страна якобы пытается «дискредитировать Олимпиаду» во Франции с помощью «фейковых видеороликов».
Напомним, в Париже повесили плакат Олимпиады–2024, на котором изображена чемпионка Игр–2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России. Сам МОК уже опровергал использование плаката с Исинбаевой и флагом России для рекламы Олимпиады во Франции.