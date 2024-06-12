МОК назвал плакат с Исинбаевой кампанией против Олимпийских игр в Париже

МОК назвал плакат с Исинбаевой рекламной кампанией против Олимпийских игр в Париже

Tекст: Алексей Дегтярев

Появление фото афиши с Исинбаевой похоже на часть кампании по дезинформации против Олимпиады в Париже, заявил Международный олимпийский комитет, передает ТАСС.

Также МОК сопроводил свое высказывание ссылкой на доклад Microsoft.

Баннер является частью рекламной кампании, которая проводилась в 2020 году, задолго до того, как «сложилась нынешняя ситуация».

В докладе Microsoft заявляется, что российская страна якобы пытается «дискредитировать Олимпиаду» во Франции с помощью «фейковых видеороликов».

Напомним, в Париже повесили плакат Олимпиады–2024, на котором изображена чемпионка Игр–2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России. Сам МОК уже опровергал использование плаката с Исинбаевой и флагом России для рекламы Олимпиады во Франции.