Архитекторы разноцветных революций должны понимать: любая попытка свержения законной власти в стране, связанной с Россией (или с альянсом, во главе которого стоит Россия), будут пресечена самым жестким образом и в той форме, какую выберут союзники.14761 комментарий
В Париже повесили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России
В Париже заметили плакат с рекламой Олимпиады, на котором изображена чемпионка Игр-2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России, сообщило РИА «Новости».
Для плаката использовалась фотография, где Исинбаева снята со спины с флагом России. В 2008 году она установила на ОИ в Пекине мировой рекорд в прыжках с шестом – 5,05 м, передает РИА «Новости».
Отмечается, что плакаты представили в мае 2020 года по заказу совета департамента Сен-Сен-Дени.
Елена Исинбаева – чемпионка Олимпийских игр в Афинах и Пекине и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне. Трехкратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка мира в помещении, победительница чемпионата Европы и европейского первенства в помещении.