В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.3 комментария
МОК оправдался за плакат Олимпиады–2024 с Исинбаевой и флагом России
Международный олимпийский комитет (МОК) опроверг использование плаката с изображением Елены Исинбаевой и флагом России для рекламы Олимпийских игр 2024 года в Париже.
В МОК заявили, что этот плакат был частью рекламной кампании 2020 года, созданной задолго до «нынешней ситуации», и не используется для продвижения Игр–2024, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Париже повесили плакат Олимпиады–2024, на котором изображена чемпионка Игр–2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России.
Напомним, российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Париже только в нейтральном статусе. В МОК сообщили, что на Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов.