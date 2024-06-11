МОК оправдался за плакат Олимпиады–2024 с Исинбаевой и флагом России

Tекст: Валерия Городецкая

В МОК заявили, что этот плакат был частью рекламной кампании 2020 года, созданной задолго до «нынешней ситуации», и не используется для продвижения Игр–2024, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Париже повесили плакат Олимпиады–2024, на котором изображена чемпионка Игр–2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России.

Напомним, российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Париже только в нейтральном статусе. В МОК сообщили, что на Олимпийские игры, которые пройдут в этом году в Париже, могут квалифицироваться 55 россиян и 28 белорусских спортсменов.