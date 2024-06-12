Путин призвал россиян сообща решать стоящие перед страной задачи

Tекст: Максим Попов

«Решить масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только вместе, только сообща», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

По его мнению, огромную роль в этом играет личный пример талантливых, умных и успешных людей, готовых делать все возможное ради общего блага.

«Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед характерна для каждого из вас», — обратился президент к Героям Труда, лауреатам государственных премий.

Как сообщалось ранее, Путин назвал патриотизм и сплоченность россиян опорой для бойцов спецоперации.



