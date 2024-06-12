Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.0 комментариев
Путин призвал россиян сообща решать стоящие перед страной задачи
Президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии награждения в честь Дня России заявил, что масштабные задачи, стоящие перед страной, можно решить только сообща.
«Решить масштабные задачи, которые стоят перед нашей страной, можно только вместе, только сообща», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
По его мнению, огромную роль в этом играет личный пример талантливых, умных и успешных людей, готовых делать все возможное ради общего блага.
«Такая сопричастность к судьбе Родины, преданность своему призванию, способность неустанно идти вперед характерна для каждого из вас», — обратился президент к Героям Труда, лауреатам государственных премий.
Как сообщалось ранее, Путин назвал патриотизм и сплоченность россиян опорой для бойцов спецоперации.