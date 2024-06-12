  • Новость часаПутин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО
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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    15 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там.

    27 комментариев
    12 июня 2024, 11:04 • Новости дня

    Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО

    Песков: Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие округами доложили президенту России Владимиру Путину о ходе специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание Путина с участием Белоусова, Герасимова и командующими округами состоялось накануне поздно вечером, сообщил Песков журналистам, передает ТАСС.

    «Главе государства, верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий», – сказал он. После общего совещания Путин провел отдельные встречи с участниками мероприятия, добавил представитель Кремля.

    Ранее Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя.

    11 июня 2024, 23:56 • Новости дня
    Число готовых участвовать в конференции по Украине стран снизилось с 93 до 78

    Число согласившихся участвовать в конференции по Украине в Швейцарии стран снизилось с 93 до 78

    Tекст: Антон Антонов

    Число государств, которые планируют принять участие в «мирной конференции» по Украине в Швейцарии снизилось с 93 до 78, количество отказов может возрасти, сообщили дипломаты стран ЕС.

    Дипломаты не назвали государства, которые передумали направлять представителей на конференцию, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу радиостанции «Радио Свобода» (внесена в реестр нежелательных организаций).

    Напомним, из-за позиции ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока в итоговом заявлении встречи в Швейцарии не будет пунктов, на которых настаивает Киев. Так, заявление не будет содержать требования к России о выводе войск.

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    11 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки установили контроль над Артемовкой в ЛНР и Тимовкой в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Невского (ЛНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 560 человек, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» продолжила продвижение вглубь обороны украинской армии и поразила живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Глубокого и Тихого в Харьковской области.

    Группировка отразила две контратаки украинских штурмовиков 13-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли более 265 человек, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20, машину РСЗО «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

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    12 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области

    Гладков сообщил об установке ВСУ противопехотных мин с сейсмодатчиками в Белгородской области

    ВСУ стали разбрасывать противопехотные мины в Белгородской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины разбрасывают противопехотные мины с сейсмодатчиками в десятикилометровой приграничной зоне, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что прежде такой «опасности» в регионе «не видели», передает ТАСС.

    Власти региона намерены как можно скорее «распространить видеоролики с описанием, с изображением» мин. Он призвал жителей не приближаться к предметам, которые могут оказаться военными снарядами, передает РИА «Новости».

    Напомним, вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино из РСЗО, в результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель.

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    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня
    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

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    11 июня 2024, 13:59 • Новости дня
    ВС России уничтожили на аэродромах базирования Су-27 и Су-25 ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили украинский истребитель и украинский штурмовик на аэродромах базирования воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 107 районах. На аэродромах базирования уничтожены Су-27 и Су-25, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО уничтожили 45 дронов, две французские управляемые авиабомбы Hammer, 10 снарядов РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 559 дронов, 528 ЗРК, 16 312 танков и других бронемашин, 1332 машины РСЗО, 10 332 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    11 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    Российский посол оценил решение США поставлять оружие нацистам «Азова»

    Посол МИД Мирошник: США закрыли глаза на преступления украинских карателей из «Азова»

    Российский посол оценил решение США поставлять оружие нацистам «Азова»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Анастасия Куликова

    Еще недавно американцы считали украинский батальон «Азов» «токсичным», а теперь администрация США фактически наплевала на права человека, мораль и справедливость. Так в разговоре с газетой ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник прокомментировал решение США снять запрет на поставки вооружений националистическому подразделению.

    «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) – это националистический батальон. Его руководство исповедует исключительно праворадикальные взгляды. Это проявляется в том числе в символике – на знамени «Азова», напомню, черный вольфсангель (Wolfsangel, с немецкого «волчий крюк» – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Собеседник отметил, что у этого образования есть боевое и политическое крыло. «Представители формирования являются наследниками нацистской идеологии и всячески ее проповедуют на территории Украины», – добавил он.

    Мирошник также указал на методы ведения войны боевиками «Азова». «В Мариуполе они «отличились» убийствами мирных жителей, обстрелами жилых кварталов, насилием и мародерством. Информацию об этих фактах публикует в том числе Следственный комитет России. За совершение преступлений более 100 боевиков по решению суда приговорены к пожизненному заключению», – детализировал спикер.

    В США же закрыли глаза на действия украинских карателей, подчеркнул посол МИД РФ. Он напомнил, что некоторое время в Штатах обозначали «Азов» как нацистское подразделение, а направлять им военную помощь и проводить совместные тренировки было запрещено. «То есть еще недавно батальон считался американцами «токсичным». Сейчас администрация США фактически наплевала на права человека, мораль и справедливость», – пояснил Мирошник. 

    Такое решение он объясняет стремлением Белого дома «нанести поражение» России. «Для Вашингтона, видимо, считается нормальным то, что делает «Азов». Судя по всему, разрешение передавать оружие боевикам продиктовано желанием Соединенных Штатов использовать любой мусор в своих интересах», – убежден дипломат.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.

    Согласно выдержке из заявления ведомства, отряд прошел «тщательную проверку» в соответствии с «законом Лихи», который не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека. У американских властей «нет доказательств» такой деятельности, пишет WP.

    Представитель Госдепартамента отказался сообщить изданию, когда был снят запрет и поступило ли уже американское вооружение в распоряжение боевиков «Азова». По данным WP, отмена запрета была приоритетом для украинских чиновников, которые говорят, что подразделение могло бы быть «более эффективным» во время боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года, если бы у него был доступ к американскому оборудованию.

    Напомним, в США действовал запрет на предоставление помощи «Азову» в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков «Азова» включили в вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.

    В марте 2023 года в Белом доме произошел, как выразился посол России в США Анатолий Антонов, позорный факт: там награждали члена нацбатальона «Азов» Юлию Паевскую, известную как Тайра. Дипломат отмечал, что американские власти знают о человеконенавистнической идеологии «Азова», который использует символику гитлеровской Германии.

    «В 2019 году американские конгрессмены потребовали от госсекретаря включить военное формирование в перечень иностранных террористических организаций. Получается, что Соединенные Штаты ради цели «насолить» России готовы прославлять нацизм. Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые ценой своих жизней освобождали мир от «коричневой чумы», – приводило агентство РИА «Новости» заявление Антонова.

    Напомним, батальон «Азов» был создан в 2014 году из добровольцев. Ранее боевики подразделения, приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией. Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС. Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    12 июня 2024, 06:48 • Новости дня
    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink

    Командующий силами беспилотных систем ВСУ Сухаревский сообщил о поиске альтернативы Starlink

    ВСУ заявили о поиске альтернативы Starlink
    @ Nina Lyashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Решается вопрос об альтернативе устройствам Starlink для работы с беспилотниками, сообщил командующий силами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский.

    Сухаревский пояснил, что данным вопросом занимается «целая рабочая группа». По его словам, ведется «диалог». При этом Сухаревский сказал, что «альтернатива есть». ВСУ рассчитывают получить «позитивный результат» в скором времени, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, СМИ сообщали, что российские военные используют средства радиоэлектронной борьбы против спутниковых систем Starlink, блокируя связь для Вооруженных сил Украины и нарушая навигацию их беспилотников.


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    11 июня 2024, 18:25 • Новости дня
    Белоусов вручил звезды Героев России отличившимся участникам СВО

    Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил высшие государственные награды страны – медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции.

    В Национальном центре управления обороной России глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе, говорится в Telegram-канале ведомства.

    Ранее Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, которые освещают события в зоне специальной военной операции.

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    11 июня 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом

    Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в июле в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорую встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в рамках международного мероприятия в Астане.

    «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время – в июле, по-моему, 3-4-го числа – он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что Москва высоко ценит роль Анкары в сирийском урегулировании и выступает за продолжение использования Астанинского формата в этом процессе.

    «Мы сыграли вместе значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И, думаю, было бы правильно продолжать Астанинский формат – бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении», – сказал Путин, отметив позитивное развитие ситуации.

    Ранее Турция выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу.

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    11 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин подписал указ о присуждении Государственных премий Российской Федерации
    Путин подписал указ о присуждении Государственных премий Российской Федерации
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Курчатовского института Михаила Ковальчука Государственной премией в области науки и технологий 2023 года.

    Госпремия в области науки и технологий также присуждена научному руководителю Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгению Адамову и советнику гендиректора Росатома Владимиру Асмолову.

    Они награждены за цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России, сообщается на сайте Кремля.

    Оперному певцу Ильдару Абдразакову указом президента присвоена Госпремия 2023 года в области литературы и искусства. Абдразаков – заслуженный артист России, обладатель премии «Грэмми» 2011 года, является художественным руководителем Международной академии музыки Елены Образцовой.

    Главе Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлии Белеховой присуждена премия в области правозащитной деятельности. О создании КСВО было объявлено в ходе встречи Путина с матерями военнослужащих в ноябре 2022 года.

    Кроме того, Путин присудил Госпремию исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации «Российский комитет «Детские деревни – SOS» Николаю Слабжанину за благотворительность и помощь в сохранении детей в семьях.

    Премия в области науки и технологий также присвоена доктору медицинских наук, академику РАН, заслуженному врачу России Сергею Готье, доктору медицинских наук, профессору РАН Марине Мининой и доктору медицинских наук, академику РАН, заслуженному врачу России Могели Хобутии за технологии трансплантации жизненно важных органов.

    Госпремия в области литературы и искусства присуждена директору музея «Царское Село» Ольге Таратыновой и руководителю Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля. Также эту премию получили авторы Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области – скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

    Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Петр Чумаков награжден Госпремией в области науки и технологий за исследования новых подходов к терапии опухолевых заболеваний.

    Ранее Кремль анонсировал вручение Путиным Госпремий в День России.

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    11 июня 2024, 23:18 • Новости дня
    Белоусов включен в число постоянных членов Совбеза России

    Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности России

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны Андрей Белоусов включен в число постоянных членов Совета безопасности России, говорится в указе президента страны Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также в нем уточняются новые должности Николая Патрушева, назначенного на должность помощника президента России, и Сергея Шойгу, который стал секретарем Совбеза.

    Кроме того, Путин обновил состав Военно-промышленной комиссии и ее коллегии. В комиссию вошли Белоусов глава Минпромторга Антон Алиханов, помощник президента Алексей Дюмин. Из состава ВПК выведен Патрушев, передает ТАСС.

    Президент России также утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Председателем комиссии стал он сам. Его заместителями в этой должности – вице-премьер Денис Мантуров и Шойгу. Ответственным секретарем комиссии назначен Дюмин, его заместителем – директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Также в структуру вошли Алиханов, Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава СВР Сергей Нарышкин, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков.

    Напомним, в мае Белоусов возглавил Минобороны. Шойгу, до этого руководивший ведомством, был назначен секретарем Совбеза вместо Патрушева, который стал помощником президента.

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    11 июня 2024, 22:52 • Новости дня
    Путин присвоил звание генерал-полковника замначальника Генштаба Трушину

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении замначальника Генштаба Вооруженных сил Василию Трушину звания генерал-полковника.

    Звание генерал-полковника также присвоено начальнику Главного управления вооружения Вооруженных сил Анатолию Гуляеву. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    В начале мая Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому.

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    12 июня 2024, 04:15 • Новости дня
    Посол Антонов напомнил США о поддержке террористов на Ближнем Востоке

    Посол Антонов в связи с решением США вооружать «Азов» напомнил о результатах поддержки террористов на Ближнем Востоке

    Посол Антонов напомнил США о поддержке террористов на Ближнем Востоке
    @ Официальный новостной канал Посольства России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Вашингтона отменить запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признана в России террористической организацией и запрещена).

    Антонов в Telegram напомнил США русскую поговорку: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Он заявил, что США стоит учитывать «плачевный опыт на Ближнем Востоке», где они «поощряли – ради борьбы с «общим врагом» – появление вооруженных групп». В результате это приводило к «кошмарным явлениям вроде» террористической организации «Исламское государство».

    «Гибель сотен тысяч мирных граждан. Миллионы беженцев, в т.ч. в Европе. Затягивание кровавых конфликтов на десятилетия», – заявил он, подчеркнув, что Россия выступает «против политизированных попыток делить преступников на «хороших и плохих». Как подчеркнул Антонов, «ублюдков без родины и без совести надо наказывать и изолировать, а не использовать в конъюнктурных целях».

    Напомним, США отменили запрет на поставки вооружений неонацистской бригаде спецназначения Нацгвардии Украины «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен).

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    11 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин: Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    «Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть вместе, поближе, решать общие задачи», – передает ТАСС слова Путина.

    Российский лидер отметил, что «ситуация требует более тщательного и плотного взаимодействия, особенно для стран региона, к которому мы относимся, для того чтобы действовать эффективно по всем направлениям». Путин уточнил, что имеет в виду работу с точки зрения обеспечения безопасности и экономического взаимодействия.

    Ранее президент России поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса.

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    11 июня 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса

    Путин: Россия благодарна Турции за стремление к урегулированию украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Турцию за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    «Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Он также отметил, что Россия с вниманием относится к инициативам Турции, в том числе в вопросах безопасности Черного моря.

    «Знаю также об инициативе президента (Турции Тайипа) Эрдогана по поводу ситуации в Черном море. Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте», – отметил Путин.

    Российский президент отметил значимую роль Эрдогана в заключении черноморской «зерновой сделки».

    Ранее Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава государства заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    Как идея о спасении мира превращается в орудие Запада

    Энергетический переход терпит крах, несмотря на усилия его адептов – западных стран, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе. Огромные инвестиции в солнечную и ветряную энергетику не привели к вытеснению традиционных углеводородов. С какими проблемами столкнулся Евросоюз и как идея о спасении планеты от выбросов парниковых газов становится новым способом колонизировать бедные страны? Подробности

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    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном

    Ключевой договор, который должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед, поставлен на паузу. Об этом официально заявлено руководством МИД РФ. В чем заключаются возникшие сложности, насколько они велики и почему в целом непросто согласовывать документы с Тегераном? Подробности

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    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

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    США нашли в недрах Украины 12 трлн долларов только для себя

    «Я не хочу отдавать эти активы Путину, чтобы он поделился ими с Китаем. Если поможем Украине сейчас… 10-12 трлн долларов могут быть использованы в том числе нами». Так один из самых влиятельных сенаторов США, претендующий на важный пост в администрации Дональда Трампа, видит смысл конфликта на Украине. Он умалчивает о главном. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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