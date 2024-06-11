В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Глава ОП Крыма Форманчук: Разрешение в США поставок оружия «Азову» – деградация
Снятие запрета на поставки украинскому националистическому батальону «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) оружия из США – деградация американского руководства, заявил глава Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.
Снятие этого запрета – признак «окончательной деградации вашингтонского обкома», заявил Форманчук РИА «Новости».
США являются прямым пособником и спонсором преступных действий режима Владимира Зеленского.
Американское руководство старается собрать все антироссийские силы, включая пособников нацизма и фашизма, но на поле боя «это ничего не изменит».
«Украинская сторона будет и дальше терпеть поражение», – заключил он.
Ранее Госдеп США заявил, что Вашингтон снял запрет на поставки вооружений «Азову».