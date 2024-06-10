Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.4 комментария
В Швейцарии заявили о планах на саммит с Россией после встречи по Украине
Президент Швейцарии заявила о планах на саммит с Россией после встречи по Украине
Конференция по Украине в Бюргенштоке запустит начало процесса для достижения долгосрочного и устойчивого мира на Украине, который позволит организовать мирный саммит с участием России, заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.
По ее словам, мирный саммит и переговоры возможны только при совместных действиях всех стран.
Амхерд также заявила, что на конференцию по Украине в Швейцарии зарегистрировались 90 государств из Европы и Северной Америки, из Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Азии, передает ТАСС.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что любые попытки навязать России какие-либо решения, принятые на «сходках», которые организовали США и Евросоюз, обречены на провал.
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на тех условиях, которые обсуждались в Минске и Стамбуле.