Володин: Все больше стран убеждаются в лицемерии и двойных стандартах США и ЕС

Tекст: Ольга Никитина

В своем Telegram-канале Володин подчеркнул, что решение украинского вопроса без участия России невозможно.

В этой связи все меньше стран соглашаются принять участие в конференции по украинскому кризису в Швейцарии, а те, кто все-таки согласился, понижают уровень своего участия, указал спикер Госдумы.

Так, он напомнил, что отказалась от участия в мероприятии Саудовская Аравия, а до этого от присутствия на конференции отказался Китай.

Даже союзник США Австралия понизила уровень своего участия, направив на мероприятие министра системы страхования инвалидов. «И в этом, скорее всего, скрыт глубокий смысл», – иронизирует Володин.

Он отметил, что на мероприятии будет присутствовать по меньшей мере «один умственный инвалид» – Зеленский, который «сегодня никто», ведь его полномочия как президента Украины закончились.

Володин указал, что политика Вашингтона и Брюсселя основывается на лицемерии и двойных стандартах, и в этом, по его словам, убеждаются все больше стран. Он пояснил, что, с одной стороны, США и ЕС «затаскивают» страны на швейцарскую конференцию, говорят о стремлении разрешить конфликт мирным путем, с другой же стороны – разрешают Киеву наносить удары своим вооружением вглубь российской территории.

Между тем самый эффективный и быстрый способ завершить конфликт на Украине – перестать поставлять оружие киевским нацистам, заключил спикер Госдумы.

Напомним, президент США Джо Байден также не едет на конференцию в Швейцарии.