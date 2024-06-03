Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.7 комментариев
Байден не поедет на швейцарскую конференцию по Украине
США делегировали в Швейцарию на конференцию по Украине Харрис и Салливана
Вице-президент США Камала Харрис и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан примут участие в международной конференции по Украине в Швейцарии, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как отмечается в сообщении, Харрис и Салливан отправятся в Люцерн 15 июня, чтобы принять участие в саммите по урегулированию конфликта на Украине. На международной конференции они будут выступать от имени США, передает ТАСС.
Напомним, мирная конференция в Швейцарии пройдет без участия российской делегации. При этом глава МИД Сергей Лавров не раз отмечал, что Москва не станет принимать участия в мероприятиях, где предполагается обсуждение урегулирования по «формуле Зеленского».
Как ранее сообщалось, китайская делегация не отправится в Швейцарию для участия в конференции по Украине.