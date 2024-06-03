Байден не поедет на швейцарскую конференцию по Украине

США делегировали в Швейцарию на конференцию по Украине Харрис и Салливана

Tекст: Максим Попов

Как отмечается в сообщении, Харрис и Салливан отправятся в Люцерн 15 июня, чтобы принять участие в саммите по урегулированию конфликта на Украине. На международной конференции они будут выступать от имени США, передает ТАСС.

Напомним, мирная конференция в Швейцарии пройдет без участия российской делегации. При этом глава МИД Сергей Лавров не раз отмечал, что Москва не станет принимать участия в мероприятиях, где предполагается обсуждение урегулирования по «формуле Зеленского».

Как ранее сообщалось, китайская делегация не отправится в Швейцарию для участия в конференции по Украине.



