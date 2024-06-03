Мир смотрит на Россию – на то, как она справляется с вызовом, на то, как она действует, на то, как она проламывает одну за другой бреши в вавилонской башне западного неоколониализма – и начинает ориентироваться на нас, брать с нас пример.0 комментариев
Китай объяснил решение не участвовать в конференции по Украине в Швейцарии
Китай заявил, что не участвует в конференции по Украине, так как не обеспечены ключевые факторы
Китайская делегация не отправится в Швейцарию для участия в конференции по Украине, поскольку ключевые факторы для проведения этого мероприятия не созданы, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Она напомнила, что, как неоднократно подчеркивала китайская сторона, конференцию по урегулированию конфликта должны признавать и российская, и украинская стороны. Все мирные проекты, по ее словам, должны обсуждаться справедливо, а все стороны должны принимать участие на равноправной основе, передает ТАСС заявление представителя китайского внешнеполитического ведомства.
Мао Нин подчеркнула, что без соблюдения этих трех важных факторов Китаю будет сложно принимать участие в этой конференции.
Форум в Швейцарии, однако, не станет «площадкой, способствующей усилению конфронтации», полагает официальный представитель МИД КНР.
Москва ранее призывала страны мирового большинства отказаться от участия в конференции по Украине, которая пройдет в июне в Швейцарии.
Целью мероприятия, как неоднократно подчеркивала российская сторона, является не рассмотрение вариантов урегулирования украинского конфликта, а выработка и предъявление России ультиматума.