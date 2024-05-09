Медведев рассказал о продвижении фашизма англосаксами

Tекст: Елизавета Шишкова

Медведев поясняет, что в 1947 году лидер английских фашистов Освальд Мосли основал Юнионистское движение из 50 небольших крайне правых организаций и групп. После Второй мировой войны он развивал идею объединения западноевропейских стран для противодействия агрессивным устремлениям СССР в Европе, фактически выступая за реализацию тех же самых идей, что и фюрер, но через «реинкарнацию Третьего рейха в четвертый».

«Впоследствии его идея воплотится на практике – «достаточно вспомнить, что Евросоюз многие на полном серьезе называли четвертым рейхом», – написал Медведев в статье, опубликованной на сайте Совбеза.

Медведев подчеркнул, что политики стран, поддерживающих Киевский режим оружием и деньгами, пойдут под трибунал и ответят за это в «Нюрнберге 2.0».

По мнению зампреда СБ России, Москве следует потребовать репарации от американского и английского бизнеса, наживавшегося на сотрудничестве с Гитлером во время Второй мировой войны. Он предложил подсчитать, сколько заработала конкретная английская или американская компания, в том числе из числа тех, которые безбедно существуют до сих пор, на многолетнем сотрудничестве с нацистами.

«Перевести эти суммы в эквивалент сегодняшних – и выставить «нацикоммерсантам» репарационные претензии за геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., невозможный без англосаксонского пособничества гитлеризму в межвоенный период», – высказал предложение Медведев.

При этом он считает наиболее важным предать максимальной огласке самые позорные страницы истории коллективного Запада и его отношений с нацизмом.

Также, считает Медведев, благодаря влиянию Запада экономические лидеры Третьего рейха во время Нюрнбергского трибунала смогли избежать высшей меры наказания.

«Сейчас, когда прошло почти 80 лет, понятно, что незаслуженно мягкое наказание понесли те, кто стоял у самих истоков формирования экономической основы националсоциализма, ускоренной милитаризации фашистской Германии», – пишет он.

В качестве примера Медведев привел данные о том, что в 1942 году на встрече с Иосифом Сталиным британские дипломаты «высказали пожелание тихо ликвидировать нацистскую верхушку в результате диверсионных актов». Однако Сталин с ними не согласился, настаивая на организации открытого и гласного трибунала.



«Ситуация повторилась на конференции в Ялте, где тема судьбы главных фашистских военных преступников, развязавших войну, была поднята вновь. Черчилль, будучи прозорливым и хитроумным политиком, был против суда. Рузвельт занимал промежуточную позицию – процесс, считал он, устроить можно, однако краткий и в закрытом режиме», – написал Медведев.

Он также перечислил список «политических вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым», в том числе геноцид буров, и бомбардировки немецких городов стратегической авиацией союзников.

Уже тогда главы англосаксонских стран понимали, что справедливый трибунал может вынести приговор не только нацизму, но и западному миру в целом. Здравомыслящие люди могли в ходе суда задаться вопросом, «как Европа смогла произвести на свет берлинское чудовище?»

«Допустить это англосаксонские элиты не могли», – отметил политик.

Кроме того, считает Медведев, Гитлеровская Германия без экономической помощи англосаксов не смогла бы после поражения в Первой мировой войне самостоятельно перевооружить свою армию.

«Деньги же на реализацию своих планов «арийцы» получили именно от англосаксов», – подчеркнул зампред СБ России.

Медведев также пишет, что тогда «все усилия западных стран были направлены на то, чтобы нейтрализовать «красную угрозу», исходившую от Советской России. (…) И они искренне верили, что Германия по праву может стать бастионом Запада против большевизма».

По словам политика, идея всемирного единения рабочего класса и провозглашенное большевиками право наций на самоопределение находили отклик и на Западе, а в этом просматривался прямой риск как для внутриполитической ситуации в страхах Европы, так и для сложившейся практики эксплуатации заморских территорий.

Для того, чтобы противостоять этим процессам англосаксам для начала нужно было завоевать «германский плацдарм».

Говоря о сегодняшнем дне, Медведев подчеркнул, что после завершения спецоперации России на Украине хозяев, спонсоров и вдохновителей киевского режима ждет суд. По прогнозам Медведева, это станет закатом англосаксонского мира.