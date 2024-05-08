Волонтеры сумели насытить благородный призыв «своих не бросаем» конкретным человеческим содержанием, за которым в каждом отдельном случае встают глубоко личные истории.0 комментариев
Юные «Волонтеры Победы» открыли тематическую программу в Артеке
В Международном детском центре «Артек» для участия в тематической программе «Послы Победы. Артек» собрались 25 представителей движения «Волонтеры Победы». За три недели смены юные активисты познакомятся с основами проектной деятельности, а также подготовятся к сопровождению всероссийских и международных акций.
«Я очень рада и горжусь, что стала участником слета «Послы Победы. Артек». Очень огромная честь, уважение и желание научиться чему-то новому и поделиться знаниями. Каждый уголок Гурзуфа пропитан интересными и значимыми историями и подвигами Героев. Рада, что мы станем соорганизаторами памятных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы. Программа насыщена множеством интересных и патриотичных мероприятий. Будет уникальная возможность встретиться и пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации. Этот слет мне уже подарил много эмоций, бесценного опыта и знаний, которые я обязательно постараюсь реализовать у себя в регионе», – отметила юный «Волонтер Победы» из Калужской области Екатерина Малютина.
Дополнительная общеразвивающая программа «Послы Победы. Артек» пройдет с 4 по 25 мая. В рамках программы участники пообщаются с ветеранами Великой Отечественной войны и лидерами волонтерского движения. Кроме того, программа позволит участникам познакомиться с особенностями проведения проектов «Послы Победы» и подготовиться к участию в подобных проектах для сопровождения ключевых памятных мероприятий в стране.
Так, в преддверии Дня Победы юные «Волонтеры Победы» примут участие в высадке Сада Памяти на территории лагеря, сопроводят Героев и зрителей различных мероприятий, также раздадут символ воинской славы – Георгиевскую ленту.
12 мая в Артеке пройдет трансляция Всероссийского видеоархива «Код доступа: освобождение Крыма», который будет посвящен 80-летию освобождения Крымского полуострова и героизму советских солдат, проявленных в ходе стратегической операции. Фильм представит автор проекта и руководитель направления «Моя история».
Юные «Волонтеры Победы» напишут Письма Победы с теплыми словами, адресованными ветеранам Великой Отечественной войны и участникам специальной военной операции. «Волонтеры Победы» Республики Крым передадут их Героям в преддверии праздничных дней.
Волонтеры Победы проводят тематические смены для учащихся школ во всероссийских и международных детских центрах. Стать участником конкурсного отбора на дополнительную общеразвивающую программу «Послы Победы. Артек» мог любой желающий в возрасте от 14 до 17 лет, подавший заявку на мероприятие на сайте волонтерыпобеды.рф. Претендентам на участие также необходимо было записать подкаст #Нескучнаяистория, рассказав на личном примере, как интересно подойти к изучению историю.