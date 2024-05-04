Российское государство отстаивает традиционные ценности, но это не исключительно ценности «России, которую мы потеряли». Это ценности семьи, Отечества, традиционных религий, но это и ценности труда, справедливости, солидарности. И «красные», и «белые» найдут здесь то, что им дорого.3 комментария
Средства ПВО пресекли попытку ВСУ атаковать объекты в России
Около 17.30 средства ПВО ВС России остановили атаку ВСУ c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области был сбит украинский беспилотник, передает Telegram-канал Минобороны России.
Ранее два беспилотника ВСУ атаковали село в Белгородской области.