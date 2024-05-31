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    Россия разрывает логистические артерии ВСУ
    Зеленский дал указание про Байдена и Си Цзиньпина
    Запад готовит украинцев к новой мобилизации с 18 лет
    Автор украинской конституции Табачник объяснил нелегитимность Зеленского
    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России
    В СПЧ назвали число погибших в результате атак ВСУ на Белгородскую область
    Путин оценил идею создания памятника из советских монет к юбилею Победы
    Глава Ritter Sport поддержал решение остаться в России
    Лавров объяснил рост числа признавших Палестину стран
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Транснациональные компании устали от антироссийских санкций

    Транснациональный бизнес всячески демонстрирует свою готовность к сотрудничеству с Россией, в то время как политический истеблишмент Запада, наоборот, радикализируется. Власть и деньги начали расходится в интересах, что нехарактерно для США.

    3 комментария
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Ходорковский проиграл ставку на Ротшильдов

    Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?

    17 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Чья воля движет мировую историю

    Причина конфликта на Украине – не столько личностные особенности лидеров, сколько общий кризис системы, которую Запад начал выстраивать 400 лет назад и которая рушится теперь на наших глазах.

    12 комментариев
    31 мая 2024, 07:58 • Новости дня

    Система ПВО уничтожила ракеты «Нептун» и дроны ВСУ в Краснодарском крае

    Система ПВО уничтожила ракеты «Нептун» и дроны ВСУ в Краснодарском, Воронежском, Белгородском и Тамбовском краях

    Tекст: Александра Юдина

    Система ПВО уничтожила ракеты «Нептун» и дроны ВСУ в Краснодарском крае и в Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что система ПВО успешно отразила ряд попыток ВСУ совершить атаки на объекты на территории России.

    Система ПВО уничтожила над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 украинских беспилотников.

    Также были перехвачены и уничтожены по одному дрону над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

    Напомним, в ночь на пятницу украинские беспилотники атаковали нефтебазу на Кубани, в результате загорелись цистерны с нефтепродуктами. Пострадали сотрудники нефтебазы.

    30 мая 2024, 19:18 • Новости дня
    Зеленский отдал указание относительно Байдена и Си Цзиньпина

    FT: Офис Зеленского разрешил публичную критику Байдена и Си Цзиньпина за отказ приехать в Швейцарию

    Зеленский отдал указание относительно Байдена и Си Цзиньпина
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Офис Владимира Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию по Украине в Швейцарии, пишет британская газета The Financial Times (FT).

    Издание со ссылкой на документ и высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в последние месяцы в офисе Зеленского царит «паранойя», сам украинский лидер «глубоко озабочен мирным саммитом в июне», в котором он не видит смысла без Байдена и Си Цзиньпина, передает ТАСС.

    Как сообщает издание, подтвердили участие в конференции более 80 стран, несмотря на предупреждения Белого дома, что президент США не сможет приехать на саммит 15-16 июня, мероприятие было назначено именно на эти даты.

    На Украине обеспокоены поведением Зеленского, который «кусает руку, которая его кормит». По словам источников газеты в украинском правительстве, своими действиями он может навредить отношениям Украины и США.

    На прошлой неделе Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите, который будет проходить 15–16 июня.

    Ранее Зеленский отстранил ряд близких американской администрации высокопоставленных чиновников.

    Украинские СМИ писали, что из-за опасения провала конференции по Украине в Швейцарии, Зеленский сократил «формулу мира» до трех пунктов: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращения украинских детей и обмена пленными.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского».

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    30 мая 2024, 11:59 • Новости дня
    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
    Задержанные в Крыму агенты раскрыли план Киева о ракетных ударах по поездам
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    ФСБ опубликовала видео допроса одного из задержанных в Крыму украинских агентов, который рассказал о планах по подрыву поезда с последующим ракетным ударом.

    «Куратор наш скинул координаты мне, где именно должно было произойти это, железной дороги, написал, чтоб заложить под рельс взрывчатку, взорвать, остановить поезд – и после будет нанесен ракетный удар», – передает РИА «Новости» слова задержанного.

    Аналогичную информацию о планах по подрыву ж/д полотна вкупе с нанесением ракетного удара рассказали еще двое задержанных. Один из них отметил, что такие теракты должны были состояться в разных районах Крыма.

    Напомним, ранее ФСБ России сообщила о предотвращении серии терактов на железнодорожных объектах в Крыму. В ходе операции были задержаны пять местных жителей, завербованных военной разведкой Украины. Один из них погиб при извлечении взрывчатки из тайника.

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    30 мая 2024, 17:04 • Новости дня
    Автор украинской конституции Табачник объяснил нелегитимность Зеленского

    Единственной легитимной властью в стране остается Верховная рада

    Автор украинской конституции Табачник объяснил нелегитимность Зеленского
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Максим Попов

    В настоящее время единственной легитимной структурой является Верховная рада, сообщил один из авторов конституции Украины, бывший вице-премьер страны Дмитрий Табачник.

    По его словам, несмотря на то, что на Украине приняли решение не проводить президентские выборы в связи с военным положением, хронологически полномочия Верховной рады еще не завершены. Таким образом, в соответствии с конституцией именно парламент остается единственным легитимным органом госуправления, сказал он в интервью ТАСС.

    Он добавил, что Зеленский – нелегитимный руководитель страны. Эта нелегитимность «была специально сконструирована». Табачник пояснил, что в конфликте на Украине есть множество заинтересованных стран, и одна из них – это Великобритания. По его мнению, Лондон последние несколько лет пытается вести свою отдельную игру, ему выгодны затягивание военных действий и их эскалация. При этом он сообщил, что Британии «абсолютно наплевать» на нелегитимность Зеленского.

    Как сообщалось ранее, по словам президента Путина, конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, поэтому только она является легитимной властью в стране.



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    30 мая 2024, 10:38 • Новости дня
    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину

    Le Monde: Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину

    Макрон предложил ЕС новую инициативу по отправке инструкторов на Украину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов на Украину для обучения украинских солдат, сообщает газета Le Monde.

    Такую инициативу, по информации издания, президент республики Эммануэль Макрон продвигает в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе этой встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, передает ТАСС.

    Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов на Украину станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских военных прошли обучение в странах Европы.

    По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками, говорится в публикации.

    Напомним, ранее главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ.

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    30 мая 2024, 13:29 • Новости дня
    WP: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников

    Washington Post: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский за последние несколько недель отстранил ряд близких американской администрации высокопоставленных чиновников, пишет газета The Washington Post.

    По его словам, подобные шаги связаны с разногласиями в отношениях между Киевом и Вашингтоном, передает ТАСС.

    По данным неназванных дипломатов, проблемы усилились после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией».

    При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

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    30 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью болгарскими архиереями

    РПЦ разорвала общение с болгарскими архиереями из-за их совместной литургии с украинскими раскольниками

    РПЦ разорвала молитвенное общение с пятью болгарскими архиереями
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Синод Русской православной церкви (РПЦ) счел невозможным совместное служение с пятью иерархами Болгарской православной церкви (БПЦ) из-за их участия в литургии с представителями Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщили в РПЦ.

    РПЦ глубоко скорбит, что иерархи Болгарской православной церкви митрополит Пловдивский Николай, митрополит Старозагорский Киприан и митрополит Доростольский Иаков, епископ Величский Сионий и епископ Смолянский Виссарион участвовали в сослужении с представителями одной из украинских раскольнических групп, следует из сообщения на сайте РПЦ.

    Синод отмечает, что отношениям РПЦ и БПЦ нанесен серьезный ущерб, а Константинопольский патриархат продолжает «раскалывать» православных.

    Ранее 19 мая 2024 года в монастыре Валукли в Стамбуле патриарх Константинопольский Варфоломей возглавил литургию, в которой приняли участие представители украинских раскольников.

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    30 мая 2024, 16:50 • Новости дня
    Дания разрешила Украине использовать F-16 для ударов вглубь России

    Дания подтвердила разрешение Украине использовать F-16 для ударов вглубь России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Копенгаген позволит киевскому режиму применять истребители F-16 для нанесения ударов вглубь российской территории, заявил датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен.

    Разрешение на использование F-16 для ударов вглубь России «подразумевается в передаче» этих самолетов Украине, сказал Расмуссен, передает РИА «Новости».

    По его словам, «возможные атаки в отношении военных объектов на территории агрессора – это часть самообороны».

    Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг призывал разрешать киевскому режиму удары по России из-за наступления под Харьковом. По его словам, страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для таких ударов.

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    30 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    Шеслер: В рядах ВСУ риск погибнуть намного выше, чем переплывая Тису

    Политолог Шеслер: Не Тиса – «река смерти», а Украина – «территория смерти»

    Шеслер: В рядах ВСУ риск погибнуть намного выше, чем переплывая Тису
    @ ZSOLT CZEGLEDI/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинские мужчины призывного возраста понимают, что опасность попасть в ряды ВСУ намного выше, чем погибнуть при переправе через Тису. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее газета Economist рассказала о «реке смерти» на Украине.

    «На Западе не оставляют попыток найти объяснение провалам Украины на фронте. Среди причин называется уклонение украинцев от мобилизации. Десятки и сотни людей нелегально пересекают границу по сухопутному пути. Кроме того, мужчины призывного возраста готовы бежать из страны, предпочитая подвергнуть свою жизнь опасности при переправе через реку Тису, чем отправиться на фронт», – отметила политолог и правозащитница Лариса Шеслер.

    Она напомнила, что река на отдельных участках проходит по границе Украины с Румынией и Венгрией. Несмотря на то что ширина русла Тисы превышает 100 метров, есть и более узкие места. «Украинцы предпочитают переплывать там, где ширина варьируется в районе 40–60 метров. Многие считают, что пересечь реку легко, но приходится учитывать скорость течения», – детализировала собеседница.

    По ее словам, гибнет крайне малая часть тех, кто пытается сбежать таким образом. Спикер ссылается на слова проводников, которые рассказывают, что через реку переправляются до 40 человек в день. По ее мнению, британская газета Economist гиперболизирует, называя Тису «рекой смерти». «Это не Тиса – «река смерти», а Украина – «территория смерти», откуда бегут, рискуя собственной жизнью, рискуя пасть от выстрела украинских пограничников. Люди понимают, что опасность оказаться в рядах ВСУ намного выше, чем погибнуть при переправе», – подчеркнула Шеслер.

    Ранее британское издание Economist рассказало о гибели мужчин мобилизационного возраста, пытающихся сбежать с Украины вплавь через реку Тису. «Украинские уклонисты в отчаянии тонут в реке смерти», – гласит заголовок материала об опасном, но все еще популярном маршруте побега от мобилизации. Уже зафиксировано порядка 30 случаев гибели при переправе, передает РИА «Новости».

    Как сообщают журналисты издания, пообщавшиеся со счастливчиками, сумевшими пересечь «реку смерти» вплавь, и проводниками из местных жителей, через Тису переправляются до 40 человек в день. Один из проводников рассказал журналистам об успешном пересечении границы группой из 96 человек под его руководством.

    Как заявил один из беглецов, к побегу из страны его подтолкнуло непрекращающееся «сафари» на военнообязанных в его родном городе на западе Украины. «Этой страны для меня больше не существует. Пути назад нет», – приводит Economist слова 28-летнего инженера.

    Напомним, на Украине вступил в силу закон об ужесточении всеобщей мобилизации, который еще 16 апреля был подписан Владимиром Зеленским. Главное новшество закона – обязательство мужчин обновить данные в ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Это касается и тех, кто успел уехать за границу – их лишили доступа к консульским услугам. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изощряются украинцы, чтобы перехитрить военкомов и избежать отправки на фронт.

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    31 мая 2024, 04:30 • Новости дня
    БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани

    В результате атаки БПЛА загорелись цистерны с нефтепродуктами в Краснодарском крае

    БПЛА атаковали нефтебазу на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке беспилотников, в Темрюкском районе пострадала инфраструктура нефтебазы, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что беспилотники были «подавлены силами ПВО». В Новороссийске, по имеющейся информации, никто не пострадал, разрушений нет. В Темрюкском районе загорелись три цистерны с нефтепродуктами, пострадали сотрудники нефтебазы.

    Позднее глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что в результате атаки БПЛА два сотрудника нефтебазы получили «нетяжелые травмы». Пожар на нефтебазе потушен, передает ТАСС.

    Напомним, военный эксперт Алексей Леонков объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край. Он указал, что регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами.

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    31 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Reuters сообщило об отказе Китая участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай отклонил приглашение принять участие в конференции по Украине, которая должна состояться в Швейцарии, сообщили источники.

    Как пояснило Reuters, Китай проинформировал об этом правительства других государств, пояснив, что «условия для его участия не были выполнены». Reuters сообщает, что отказ Китая направить делегацию на конференцию вызван тем, что там не будет представлена российская сторона, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что Владимир Зеленский не видит смысла в конференции без участия президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите.

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    30 мая 2024, 12:34 • Новости дня
    Волчанск Харьковской области освобожден почти на 50%

    Ганчев: Волчанск Харьковской области освобожден почти на 50%

    Волчанск Харьковской области освобожден почти на 50%
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Почти половина города Волчанска Харьковской области уже освобождена, однако ВСУ постоянно пытаются контратаковать, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в кулуарах форсайт-форума «Какая победа нам нужна?» в Москве.

    Он уточнил, что город разделен естественной преградой – речкой Волчья. ВСУ уничтожили мосты, бои происходят от улицы к улице, передает ТАСС.

    При этом российские войска заняли в Липцах Харьковской области господствующие высоты, чтобы иметь возможность атаковать по тем силам, которые приходят на помощь ВСУ.

    Изначально ВСУ бросили на Харьковское направление мобилизационные силы, среди которых мало кто хочет воевать. Многие сдавались в плен сразу после начала наступления, поэтому командование ВСУ решило усилить войска ярыми нацистами и наемниками.

    Ранее украинский пленный заявил, что многие солдаты ВСУ не хотели оборонять Харьков.

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    31 мая 2024, 01:08 • Новости дня
    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России

    Байден разрешил ВСУ вести оружием США контрбатарейную борьбу с целями на территории России «в регионе Харькова»

    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины, сообщил Госдеп.

    Как заявили в Госдепе, глава американского государства Джо Байден велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Указывается, что Украина должна получить возможность «отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», передает РИА «Новости».

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

    Напомним, о том, что Байден втайне дал согласие на украинские удары американским оружием по регионам России, которые находятся рядом с Харьковской областью Украины, ранее сообщило издание Politico.

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    30 мая 2024, 13:59 • Новости дня
    В Киеве анонсировали ЛГБТ-фестиваль и «Марш равенства» впервые после начала СВО
    В Киеве анонсировали ЛГБТ-фестиваль и «Марш равенства» впервые после начала СВО
    @ Alexandr Gusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве анонсирован ЛГБТ-фестиваль (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и «Марш равенства» впервые после начала спецоперации.

    В Telegram-канале «RT на русском» указано, что фестиваль состоится 9 июня в арт-центре.

    Марш намечен на 16 июня. Как отмечают местные СМИ, для безопасности его проведут в метро.

    Напомним, прошедший в августе 2021 года в Одессе «Марш равенства», который провели представители сексуальных меньшинств, и «контрпарад» противников ЛГБТ закончились дракой и задержаниями.

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    30 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину

    Сенатор Климов: Планы Макрона об отправке военных инструкторов на Украину крайне опасны

    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередная инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Эммануэль Макрон предложил ЕС создать коалицию военных инструкторов для Украины. По мнению парламентария, есть как минимум три причины, почему Париж выступает с подобной инициативой.

    «Пока планы по отправке европейских инструкторов на Украину выглядят как сотрясание воздуха, однако они все равно крайне опасны», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, есть несколько причин, почему Париж выдвигает подобные предложения.

    Первая – приближающиеся выборы в Европарламент. «Макрон всячески пытается обратить на себя внимание, поскольку на данный момент правая партия Марин Ле Пен обходит президентскую коалицию. Поэтому складывается ощущение, что подобные заявления будут звучать вплоть до конца предвыборной кампании», – считает собеседник.

    Вторая причина – обида Макрона на русских, которые оказались в Африке предпочтительнее французов, продолжил Климов. «Антиколониальная тема для французского лидера как кость в горле. Однако это не мы выдавливаем Францию из Африки, это решение местных властей, которые посчитали неприемлемой политику Парижа», – пояснил парламентарий.

    На этом фоне он обратил внимание на события в Новой Каледонии, где не стихают протесты за независимость. Французские власти даже приняли решение ввести туда войска. «Выходит, что Макрон не способен справиться с ситуацией в Новой Каледонии, но лезет куда-то еще», – заметил спикер.

    Отсюда вытекает третья причина, почему Макрон подумывает об отправке то войск, то инструкторов на Украину. «Французы, видимо, вспоминают времена, когда они в составе Антанты вводили войска в Одессу. У них периодически проявляется ностальгия по былым имперским временам», – допустил Климов.

    Впрочем, он не исключает, что президента Франции вынуждают делать милитаристские заявления политики из Вашингтона. «Макрон несамостоятелен. Может, его просят постоянно поднимать этот вопрос? Соединенные Штаты видят положение ВСУ, но не хотят связывать себя возможными жертвами среди своих военнослужащих, а европейцев им не жалко. Поэтому Америке нужны такие «макроны», которые будут им подыгрывать», – предположил сенатор.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Такую инициативу, по информации издания, президент Франции продвигает в преддверии визита Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов в зону боевых действий станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских солдат прошли обучение в странах Европы.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ. По его словам, они будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. Сырский добавил, что предложение отправить на территорию Украины инструкторов поступило от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню на встрече по видеосвязи. Главком ВСУ допустил, что решение Парижа сможет побудить других союзников «присоединиться к этому амбициозному проекту».

    Коментарии (5)
    30 мая 2024, 20:55 • Новости дня
    США отправили военных советников в Армению, Молдавию и на Украину

    США отправили военных советников в Минобороны Армении, Молдавии и Украины

    США отправили военных советников в Армению, Молдавию и на Украину
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные советники были направлены в оборонные ведомства Армении, Молдавии и Украины, а также на Балканы по просьбе властей этих стран, сообщил портал Intelligence Online.

    Советники должны «сделать Минобороны этих стран совместимыми с американскими силами и увести от российской модели», якобы эти государства собираются «сойти с орбиты влияния Москвы», передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что «операция проводится частной структурой» и подготовит будущие закупки для реформированных армий.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину.

    Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о «незначительном присутствии» военных советников США на Украине, якобы там американцы обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия.

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    Кто выиграет от изменения налоговой системы

    Стало известно, какие налоговые изменения планируют финансовые власти России с 2025 года. Богатым предлагается платить больше налогов, а небогатые семьи с детьми получат возможность получить кэшбэк – возврат почти половины суммы НДФЛ. Кроме того, впервые за много лет предлагается повысить сумму налогового вычета. Также озвучены новые схемы уплаты НДС для малого и среднего бизнеса. Кто выиграет от нововведений? Подробности

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    Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом

    Одна из главных газет США сообщила об обещании Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин ради спасения Украины и Тайваня. Насколько можно доверять таким заявлениям? И в чем умысел тех, кто морально готовит американцев к войне с Россией и Китаем? Подробности

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    Как железная дорога сделала Донбасс сердцем России

    140 лет назад, 30 мая 1884 года, в Российской империи было открыто движение по Екатерининской железной дороге. Дорога соединила Донецкий и Криворожский бассейны – районы залегания угля и железной руды. Это стало ключевым событием, послужившим процветанию всего региона и имеющим значение до сих пор, в том числе для новых регионов России. Подробности

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    Польские ограничения для российских дипломатов ударят по Европе

    Польша вводит запрет на передвижение по стране сотрудников российских дипломатических ведомств. Как именно будут выглядеть эти ограничения, чем Варшава мотивирует эти меры – и какая еще страна Восточной Европы стоит за последними инициативами по ущемлению прав российских дипломатов в ЕС? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

    • Зачем Россия реабилитирует «Талибан»

      МИД и Минюст РФ одобрили предложение об исключении пока еще запрещенного в России движения «Талибан» из перечня террористов. Министр иностранных дел Сергей Лавров лично обосновал такой шаг. В чем замысел российской дипломатии?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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