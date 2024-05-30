Молдавия и Украина договорились о поставках российского газа в Приднестровье

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, соглашение позволит Приднестровью, «непризнанному государству, являющемуся частью Молдавии», получать российский газ через украинскую территорию. Парликов подчеркнул, что вопрос о распределении расходов за транзит газа все еще остается открытым, пишет «Коммерсант».

Транспортировка российского газа по газотранспортной системе Украины осуществляется в рамках транзитного соглашения, которое в конце декабря 2019 года подписали российский Газпром и украинский «Нафтогаз». Срок действия соглашения истекает 31 декабря 2024 года.

Парликов в интервью Bloomberg добавил, что Молдавия не будет препятствовать этому транзиту, потому что не хочет создавать кризис в регионе, тем более этот кризис немедленно станет проблемой всей Молдавии. Но Молдавия не будет выступать в качестве гаранта ни по одному газовому контракту, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что власти Молдавии разрешили покупку российского газа для Приднестровья после истечения срока действия транзитного соглашения с Украиной в этом году.