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В СПЧ назвали число погибших в результате атак ВСУ на Белгородскую область
Фадеев сообщил о гибели 175 мирных жителей в результате атак ВСУ на Белгородскую область
За время обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 175 мирных жителей, почти 800 ранены, разрушено или повреждено 18 тыс. жилых домов, сообщил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Фадеев, комментируя заявление официального представителя Госдепа США Мэтью Миллера о том, что в Белгороде практически не осталось мирных жителей, добавил, в регионе повреждено более 300 социальных объектов и около 200 промышленных предприятий мирного назначения, передает ТАСС.
Он уточнил, что СПЧ с весны 2022 года фиксирует нарушения прав человека со стороны ВСУ, предоставив международным структурам информацию о более чем 15 тыс. таких случаев. По его словам, Вашингтон намеренно не желает замечать очевидные преступления Киева против человечности. Фадеев добавил, что не рассчитывает на то, что эта информация будет доступна «цинику из Госдепа».
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали беспилотником-камикадзе автобус «Газель» в поселке Зозули Борисовского района, погиб человек.