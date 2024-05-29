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    Запад, столетия выполнявший роль локомотива человеческой цивилизации, превращается в крайне неэффективную и коррумпированную инертную силу с откровенно низким КПД.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Они считают, что миром движет страх»

    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

    8 комментариев
    29 мая 2024, 20:47 • Новости дня

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России

    Сенатор Долгов: Москва знает, кто стоит за ударами западным оружием по России

    Сенатор: Запад не советуется с Украиной при нанесении ударов своим оружием по России
    @ lockheedmartin.com

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    США затеяли опасную игру с предоставлением Украине права самой выбирать цели на территории РФ. Это толкает ситуацию к мало контролируемой эскалации, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Владимир Путин отметил, что оружие большой дальности не может быть использовано без западных космических средств разведки, а полетное задание для ракет вносится специалистами НАТО.

    «На Западе ведется странная дискуссия о том, может ли применяться натовское оружие для ударов по России. Странная, потому что Запад в этом вопросе все сам решает и мнения украинцев не спрашивает. США дают и координаты, и «добро». Да и кто Зеленскому даст такие полномочия? Он политический труп. Поэтому я не верю ни одному слову в рамках этой дискуссии», – пояснил Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    По словам собеседника, одна из целей данной дискуссии может заключаться в том, чтобы переложить часть ответственности за удары по России на правительство Украины. «Однако президент России ясно дал понять: Москва прекрасно понимает механизмы использования западного оружия и внимательно за этим следит. В этой связи страны НАТО ведут очень опасную игру и толкают ситуацию к мало контролируемой эскалации», – предупредил собеседник.

    Ранее представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия, заявила, что Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа. Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг также призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом. Он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Позже этой темы коснулся президент РФ Владимир Путин в общении с российскими СМИ в аэропорту Ташкента по итогам визита в Узбекистан.

    «Окончательный выбор цели и так называемое полетное задание могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных. По одним ударным системам, по таким, как Storm Shadow, эти задания могут вноситься автоматически (полетные задания), без всякого присутствия украинских военнослужащих. Кто это делает? Это делают те, кто производят, и те, кто якобы поставляют на Украину эти ударные системы. Вообще без участия может происходить – и происходит без участия украинских военнослужащих», – указал он.

    «А другие системы, например, такие как ATACMS, тоже на основе космической разведки готовятся, формулируются [цели], доводятся в автоматическом порядке до соответствующих расчетов, – они могут даже не понимать, что они вводят, – и расчет, может быть, и украинский расчет, вводит соответствующее полетное задание. Но оно, это задание, готовится не украинскими военнослужащими, а представителями стран НАТО», – добавил Путин.

    29 мая 2024, 06:50 • Новости дня
    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России

    Посол Антонов в ответ на угрозы США ввести торговое эмбарго заявил о невозможности сломать экономику России санкциями

    Посол Антонов ответил на угрозы США ввести торговое эмбарго против России
    @ Официальный новостной канал Посольства России в США в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал заявление Белого дома о том, что администрация США может ввести полное торговое эмбарго против российских товаров.

    Антонов заявил, что США не стоит «гордиться подобными заявлениями», ведь они означают, что Вашингтон готов «развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи», передает ТАСС.

    Посол напомнил о заявлениях самих представителей Белого дома о том, что с февраля 2022 года объявлено свыше 4,5 тыс. санкций в отношении физических и юридических лиц по всему миру.

    Как подчеркнул Антонов, действия США оказывают негативное влияние не только на крупные корпорации, но и на малые и средние предприятия, «нацхозяйства развивающихся государств». Также политика США вызывает «ответные меры». Антонов заявил, что из-за санкций наибольшие потери понесут США и их «сателлиты», хотя «здесь мало кто думает об экономических интересах Европы».

    Россия намерена «использовать ситуацию в качестве дополнительного импульса для развития импортозамещения, особенно в ключевых отраслях». По его словам, «цифры о росте нацхозяйства говорят сами за себя». Он выразил уверенность, что «эмбарго или санкции российскую экономику не сломают» и не заставят «свернуть с ее принципиального пути».

    Напомним, заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что история торговых эмбарго «не блестящая», но Россия «трансформирует свою экономику целиком в завод для военной машины», поэтому де-факто ситуация может обернуться полным торговым эмбарго.

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    29 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    @ MND/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Западное оружие уже несколько раз применялось Украиной «против территории России», в том числе по цели в районе Краснодара, сообщили западные источники.

    Как заявило Agence France-Presse, «в последний раз» западное оружие для ударов вглубь России было использовано «против... города Краснодар», передает РИА «Новости».

    Agence France-Presse не сообщает, какой именно объект был целью вооруженных сил Украины, но указывает, что удар наносился к западу от города, передает ТАСС.

    Напомним, Bild со ссылкой на источники сообщала, что украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России.

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    29 мая 2024, 11:19 • Новости дня
    Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке

    Shot: Муж Блиновской сбежал из воинской части в Донецке

    Tекст: Ольга Никитина

    Супруг блогерши Елены Блиновской, которая в настоящее время находится в СИЗО, Алексей Блиновский сбежал из воинской части в Донецке, пишут СМИ.

    Местоположение Блиновского в настоящий момент неизвестно, сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В апреле Блиновский заключил контракт с Минобороны. Сообщалось, что таким образом он хотел спасти себя и супругу от тюрьмы.

    Во вторник Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным продление ареста обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов Блиновской и оставил ее в СИЗО.

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    29 мая 2024, 12:13 • Новости дня
    Экономисты оценили планы США ввести торговое эмбарго против России
    Экономисты оценили планы США ввести торговое эмбарго против России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Объемы торговли России и США небольшие, поэтому Москва не столкнется с критическими последствиями в случае, если Белый дом все же введет эмбарго на российские товары. Более того, эта мера приведет к полному избавлению от доллара в российской внешней торговле. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали экономисты Иван Лизан и Антон Любич.

    «Американский чиновник Далип Сингх, разработавший «адские санкции», которые якобы должны были сломить Россию, теперь предложил ввести эмбарго. Допустим, США реализуют и эту угрозу, а что дальше? Они возьмут свои политические карты и заштрихуют на них Россию синим цветом, чтобы делать вид, что там море, а не суша?» – сыронизировал экономист Иван Лизан.

    По мнению собеседника, введение эмбарго кардинально ничего не изменит. «Объемы торговли России и США небольшие. Вместе с тем Лизан допускает, что американцы – даже в случае введения эмбарго – будут торговать через третьи страны товарами, российскую природу которых они будут отрицать. «Условно, уран превратится из российского в казахстанский», – указал эксперт.

    Москва же не почувствует последствий от новых санкций. «Наши товары реализуются на дружественных рынках. Нефть идет в Индию и Китай. Когда будет достигнута договоренность по «Силе Сибири – 2», вопрос с поставками газа в КНР будет решен. Значительная часть экспорта зерна и продуктов питания еще в 2023 году ушла в страны Азии и Африки», – напомнил собеседник.  

    Что касается Евросоюза, то страны объединения вряд ли последуют примеру США и не станут вводить эмбарго против России, считает экономист. «У них объемы торговли с нами значительно больше, и они понимают последствия такого решения, тем более что некоторые товары им будет крайне сложно заменить. Речь, в частности, об азотных удобрениях», – детализировал Лизан.

    Отвечать на угрозы Вашингтона зеркально бессмысленно. По мнению спикера, Москве следует сделать упор на разработке собственных технологий. «Одно дело мериться, у кого список запретов больше, а другое – взять и у себя в условной Костроме локализовать полный цикл производства антиблокировочных систем для легковых автомобилей», – пояснил экономист.

    Возможность введения Вашингтоном эмбарго против России допускает и экономист Антон Любич. По его мнению, эта мера приведет к полному избавлению от доллара в российской внешней торговле. При этом ключевыми факторами станут согласие ЕС присоединиться к этому шагу, а также готовность как американских, так и европейских деловых кругов их соблюдать на практике, добавил собеседник. «Думаю, в реальности эти меры лишь обогатят третьи страны», – подчеркнул Любич.

    Ранее заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что в конечном счете Вашингтон может дойти в санкционной политике до всеобъемлющего эмбарго на российские товары. «История эмбарго не блестящая, но поскольку Россия полностью трансформирует свою экономику в фабрику для военной машины, мы придем к точке, где де-факто это то, что мы получим», – сказал он.

    По словам Сингха, США также изучают возможность расширить финансовое содействие в рамках санкционного режима и масштабы экспортного контроля над продукцией американского производства.

    Угрозы Вашингтона прокомментировал посол Анатолий Антонов. «По сути, Америка публично расписывается в готовности развалить до основания устоявшиеся глобальные экономические связи. Вдумайтесь в слова самих же чиновников Белого дома, что Соединенные Штаты с февраля 2022 года ввели более 4,5 тыс. рестрикций против физических и юридических лиц по всему миру», – говорится в заявлении посла.

    По его словам, «от подобной фрагментации, продвигаемой США, страдают не только крупные корпорации, но также малые и средние предприятия, нацхозяйства развивающихся государств». «Более того, своими действиями местные власти провоцируют Россию и другие страны на ответные меры, тем самым еще больше разжигая конфликтный потенциал в мировой коммерции. Не говоря уже о дальнейшем усугублении и без того плачевной ситуации в российско-американском диалоге», – подчеркнул он.

    «Никакие эмбарго или санкции российскую экономику не сломают», – добавил посол. Антонов отметил, что от рестрикций больше проиграют сами США и их «сателлиты», Россия же использует сложившуюся ситуацию в качестве «дополнительного импульса для развития импортозамещения».

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    29 мая 2024, 12:02 • Новости дня
    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России

    Захарова: Макрон не сказал ничего нового, допустив удары ВСУ по территории России

    Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по военным объектам вглубь территории России западным оружием, повторяется буквально всеми и не является новым, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что подобные идеи раздаются «то тут, то там», причем в Прибалтике по этому поводу, по ее словам, «вообще началась какая-то истерика». Выступают с такими призывами и «польские политические персонажи», заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

    В этом контексте она упомянула и США, отметив, что «прошитая русофобия» команды Байдена также всем известна.

    Ранее Макрон поддержал призывы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать военные объекты на российской территории с использованием западного оружия.

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    29 мая 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: Пекин был готов поставить оружие России, но передумал после звонка Байдена
    WP: Пекин был готов поставить оружие России, но передумал после звонка Байдена
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пекин в ходе украинского конфликта якобы был готов «отправить боеприпасы России», однако передумал после звонка президента США Джо Байдена, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

    В материале издания указано, что Байден якобы пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину ответом в случае, если Китай поставит России оружие, передает РИА «Новости».

    При этом обозреватель отметил, что слова Байдена вызвали недовольство китайского лидера, который уточнил, являются ли подобные заявления США угрозой.

    Издание, ссылаясь на анонимных американских чиновников, утверждает, что китайские власти назначили бывшего вице-премьера Госсовета Лю Хэ контролировать поставки России материалов, которые на Западе могут рассматривать как якобы помощь в конфликте.

    Ранее Китай обвинил США в нарушениях прав человека. До этого в Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью».

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    29 мая 2024, 06:27 • Новости дня
    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль

    Посольство России в Израиле назвало наглой ложью заявление Хейли о причастности Москвы к организации атаки ХАМАС

    Хейли заявила о «причастности Москвы» к организации атаки ХАМАС на Израиль
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждения экс-постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Москва якобы причастна к организации атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, являются глупой, наглой и откровенной ложью, заявило посольство России в Израиле.

    Хейли побывала в южных поселениях Израиля, разрушенных ХАМАС. В интервью Israel Hayom, опубликованном во вторник, Хейли заявила, что данные для организации атаки были получены от российской разведки, передает РИА «Новости».

    Посольство отметило, что Хейли «известна своей давней «любовью» к России. По словам дипломатов, она «не мытьем, так катаньем» хочет «вбить в головы израильской общественности» собственную версию событий, придуманную «в духе теорий заговора». «Это и есть самый настоящий «фейк», – говорится в сообщении.

    Указывается, что заявления Хейли стали «достойным вкладом» в «способ доказательства», введенный экс-премьером Великобритании Терезой Мэй и известный как «хайли лайкли».

    Напомним, СМИ сообщали, что предвыборный штаб бывшего президента США Дональда Трампа начал рассматривать Хейли на место кандидата в вице-президенты.

    Коментарии (33)
    29 мая 2024, 17:46 • Новости дня
    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению

    Представитель США при НАТО Смит предложила Украине самой решать, как использовать западное оружие против России

    США разрешили Украине использовать западное оружие по своему усмотрению
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Украина должна самостоятельно выбирать, каким образом вести боевые действия против России. Такое заявление сделала постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит, комментируя ограничения, которые накладывают на Киев во время использования натовского оружия.

    По ее словам, госсекретарь США Энтони Блинкен однозначно дал понять, что именно Украина ведет военные действия с Россией, поэтому вправе самостоятельно решать, как использовать вооружения, предоставленные ей из-за рубежа.

    Также Смит отметила, что у нее нет «свежих новостей» касательно права Украины бить по России американским оружием, и позиция США по этому вопросу остается неизменной, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, в Кремле оценили разрешение Польши применять ее оружие для ударов по России.


    Коментарии (39)
    29 мая 2024, 09:05 • Новости дня
    Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
    Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин назначил своего помощника Алексея Дюмина секретарем Государственного совета, сообщили в Кремле.

    Указ опубликован на сайте Кремля. Документ вступает в силу со дня подписания.

    Ранее секретарем Госсовета был Игорь Левитин.

    В середине мая Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником.

    Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 г. в Курске в семье военного медика. В 1994 г. получил диплом Воронежского высшего военного инженерного училища радиоэлектроники (ныне в составе Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина). В 2009 г. с отличием окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне РАНХиГС). В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

    Кандидат политических наук.

    В 1994–1996 гг. работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.

    В 1996–2013 гг. служил в Федеральной службе охраны РФ. Работал в подразделении, которое обеспечивает связь первых лиц государства. С августа 1999 г. входил в группу личной охраны премьер-министра России Владимира Путина. Затем занимал должность заместителя начальника управлений по обеспечению безопасности председателя правительства и президента России. Сопровождал главу государства во время различных мероприятий внутри страны и за рубежом (в т. ч. на саммиты Группы восьми, Группы двадцати, Шанхайской организации сотрудничества, АТЭС).

    В 2013 г. был назначен заместителем начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Командовал Силами специальных операций ВС РФ.

    В 2015 г. занимал должность начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ.

    С 24 декабря 2015 г. по 2 февраля 2016 г. – заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу. Курировал департаменты строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений, экспертное управление министерства, а также главное военно-медицинское управление.

    С 2016 по 2024 г. – губернатор Тульской области.

    14 мая 2024 г. Алексей Дюмин перешел на работу в Администрацию президента РФ, где занял должность помощника главы государства Владимира Путина. Курирует вопросы военно-промышленного комплекса, спорта, а также работу Государственного совета РФ.

    Входит в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» (с мая 2024 г.).

    Генерал-полковник (2021). Герой Российской Федерации. Почетный гражданин Тульской области (2024).

    Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского и другими наградами.

    Коментарии (15)
    29 мая 2024, 05:53 • Новости дня
    Зеленского попросили не давить на НАТО

    Telegraph сообщила о просьбе НАТО к Зеленскому не давить на страны альянса по вопросу членства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинского президента Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщили источники в НАТО.

    Источники Telegraph рассказали, что ряд членов НАТО, в том числе Великобритания, создали «слишком сильное давление», поддерживая членство Украины в альянсе. В результате высокопоставленные чиновники НАТО провели «управление ожиданиями» в 2023 году, передает РИА «Новости».

    По данным издания, несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, передает ТАСС.

    Зеленского попросили не давить «на отдельных союзников». Telegraph пишет, что на саммите 2024 года продвижение Киева на пути к членству в НАТО не ожидается, так как НАТО не хочет быть «втянуто» в конфликт с Россией.

    При этом Украине предложит «мост» и «пакет поддержки», которые должны продемонстрировать, что Киев может «выбирать свое собственное будущее» и что «путь к членству» в НАТО сокращается.

    Напомним, президент Чехии Петр Павел не исключил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров.

    Коментарии (4)
    29 мая 2024, 02:48 • Новости дня
    Спикер Рады заявил, что Зеленский остается президентом Украины

    Спикер Рады Стефанчук заявил о сохранении Зеленским должности президента Украины до завершения военного положения

    Спикер Рады заявил, что Зеленский остается президентом Украины
    @ Yevhen Kotenko/Keystone Press Agenc/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский будет занимать пост президента Украины до завершения военного положения, заявил председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

    Стефанчук в соцсетях заявил, что это отвечает «конституции и законам Украины». Он сослался на часть 1 статьи 108 конституции, в которой сказано, что «президент Украины выполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины».

    Как заявил Стефанчук, «в демократических обществах это называется непрерывностью власти». Он обеспокоен тем, что «российские нарративы» начнут повторять в украинском парламенте, передает РИА «Новости».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

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    29 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин поставил в пример чиновникам бойцов СВО

    Путин призвал чиновников работать так же напряженно, как работают военные в зоне СВО

    Путин поставил в пример чиновникам бойцов СВО
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российским властям нужно работать так же упорно, как работают военные на линии фронта, заявил президент Владимир Путин на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

    «Мы все вместе, все, кто здесь сидят, и все ваши команды на местах, все должны работать именно так, как наши ребята работают на линии фронта. Работать надо постоянно, напряженно, понимая, в какой момент истории России мы с вами работаем, и именно из этого выстраивать цели, задачи и сам стиль работы сегодняшнего дня», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Основные задачи будущего страны в значительной степени решаются на линии боевого соприкосновения, никогда не нужно об этом забывать, подчеркнул он.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в среду у Путина планируется заседание комиссий Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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    29 мая 2024, 00:28 • Новости дня
    Российская ПВО уничтожила авиабомбу Hammer над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим попытался устроить террористическую атаку на Белгородскую область, используя французскую авиабомбу Hammer и РСЗО «Ольха», сообщило Минобороны России.

    Силы ПВО уничтожили управляемую авиационную бомбу и реактивный снаряд РСЗО, выпущенные ВСУ, сообщило в Telegram ведомство.

    Напомним, во вторник украинские дроны несколько раз атаковали Белгородскую область.

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    29 мая 2024, 02:24 • Новости дня
    Белоусов поблагодарил бойцов отличившихся в ходе СВО бригад и полков

    Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе СВО воинским частям и соединениям

    Белоусов поблагодарил бойцов отличившихся в ходе СВО бригад и полков
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы с благодарностью и поздравлениями воинским частям и соединениям, которые отличились в ходе специальной военной операции на Украине.

    Телеграммы направлены военнослужащим 35-й и 132-й отдельных гвардейских мотострелковых бригад, 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, а также бойцам первого гвардейского танкового полка, и 272-го мотострелкового полка.

    35-я и 132-я бригады освобождали Архангельское, 9-я – Нетайлово, 1-й танковый полк – Берестовое, 272-й – Кисловку и Котлярову. Белоусов выразил военным благодарность за верность воинскому долгу и присяге и поздравил их с успешным выполнением задач, передает ТАСС.

    Напомним, Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

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    29 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин поручил утвердить федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал»

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил правительству утвердить в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал».

    Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

    В частности, курорты будут созданы на побережьях Азовского моря (курорт «Приморск» в Запорожской области), Балтийского моря (курорты «Белая дюна» в Калининградской области и «Санкт-Петербург Марина» в Санкт-Петербурге), Каспийского моря (курорт «Каспийский прибрежный кластер» в Республике Дагестан), Черного моря (курорты «Новая Анапа» в Краснодарском крае и «Золотые пески» в Республике Крым), Японского моря (курорт «Приморье» в Приморском крае) и озера Байкал (курорт «Волшебный Байкал» в Республике Бурятия и Иркутской области).

    Президент также поручил утвердить в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» федеральный проект по производству отечественной продукции для туристской индустрии, предусмотрев его финансирование за счет средств, направляемых на реализацию соответствующих программ развития промышленности. Поручения должны быть выполнены до 1 ноября 2024 года.

    Кроме того, при формировании и корректировке планов по развитию автомобильных и железных дорог, аэропортов, энергетической и другой инфраструктуры поручено предусмотреть мероприятия, необходимые для реализации федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал», передает ТАСС.

    Еще одно поручение касается разработки и утверждения плана мероприятий по развитию автомобильного туризма в районах прохождения автомобильных дорог М-11 «Нева» и М-12 «Восток». При этом необходимо обратить особое внимание на организацию съездов с них и развитие прилегающих автодорог, создание мест притяжения туристов и формирование пешеходных маршрутов, в том числе на особо охраняемых природных территориях, а также на приоритетное развитие коллективных средств размещения. Доклад по этим поручениям должен быть предоставлен до 1 декабря 2024 года и далее один раз в год.

    Регионы, задействованные в создании федеральных круглогодичных курортов «Пять морей и озеро Байкал», согласно поручению президента, должны предусмотреть в бюджетах средства на строительство объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры для этих проектов.

    Это должно произойти в том числе за счет средств, высвобождающихся в результате списания двух третей задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета, говорится в документе.

    Кроме того, Путин поручил правительству рассмотреть выделение средств из федерального бюджета на строительство подъездных дорог к строящемуся курорту «Каспийский прибрежный кластер» в Дагестане.

    Каспийский прибрежный кластер расположен на территории Дербентского, Карабудахкентского, Каякентского и Магарамкентского районов Дагестана и является одним из приоритетных инвестпроектов республики. На его территории создана особая экономическая зона, кластер планируют обустроить более чем 20 гостиницами от трех до пяти звезд.

    Строительство первых объектов Каспийского прибрежного кластера предполагается в 2025 году. Курорт планируется развивать поэтапно. Это будет благоустроенное побережье порядка 6,5 км с современными гостиницами, парками и развлечениями для всей семьи. Появление новых туристических объектов обеспечит работой не менее 8 тыс. человек и привлечет до 700 тыс. туристов в 2030 году. В 2027 году планируется осуществить запуск курорта, к 2030 году – завершить строительство и запустить курорт на полную мощность.

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