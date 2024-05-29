29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».0 комментариев
Захарова ответила на слова Макрона о снятии ограничений на удары ВСУ по России
Захарова: Макрон не сказал ничего нового, допустив удары ВСУ по территории России
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего за то, чтобы разрешить ВСУ наносить удары по военным объектам вглубь территории России западным оружием, повторяется буквально всеми и не является новым, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова в эфире радио Sputnik отметила, что подобные идеи раздаются «то тут, то там», причем в Прибалтике по этому поводу, по ее словам, «вообще началась какая-то истерика». Выступают с такими призывами и «польские политические персонажи», заметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
В этом контексте она упомянула и США, отметив, что «прошитая русофобия» команды Байдена также всем известна.
Ранее Макрон поддержал призывы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать военные объекты на российской территории с использованием западного оружия.