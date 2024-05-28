Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Макрон поддержал удары западным оружием по России
Французский лидер Эммануэль Макрон поддержал призывы разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) атаковать военные объекты на российской территории с использованием западного оружия.
«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине», – сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что это разрешение не должно распространяться на гражданские объекты или военные объекты, с которых не наносятся удары по Украине.
Ранее Макрон заявил, что не видит враждебных действий Европы против России.