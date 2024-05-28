Макрон поддержал удары западным оружием по России

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы считаем, что должны позволить им нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и в основном военные объекты, с которых наносятся удары по Украине», – сказал Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что это разрешение не должно распространяться на гражданские объекты или военные объекты, с которых не наносятся удары по Украине.

Ранее Макрон заявил, что не видит враждебных действий Европы против России.