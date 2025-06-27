Киркоров осудил обвинения против Карапетяна и потребовал прекратить гонения

Tекст: Александра Юдина

Киркоров назвал обвинения в адрес предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна абсурдными и надуманными, передает РИА Новости.

Он отметил, что Карапетяна бросили в тюрьму по несправедливым обвинениям и призвал прекратить политические преследования как в отношении самого Карапетяна, так и церковных деятелей в Армении.

Артист также выразил мнение, что органы исполнительной власти Армении должны заниматься улучшением положения страны, а не нападать на церковных и уважаемых лиц.

По словам Киркорова, Карапетян всегда относился к Армении с заботой и поддерживал социальные проекты. Певец подчеркнул, что меценат никогда не стремился участвовать в политической борьбе.

Киркоров обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, напомнив ему одну из библейских заповедей о недопустимости ложного свидетельства.

Ранее сам Карапетян обвинил армянские власти в изменении геополитического курса страны.

Напомним, на прошлой неделе архиепископ Баграт Галстанян, считающийся одним из главных оппонентов Пашиняна, взят под арест в Ереване на два месяца по обвинению в терроризме. В пятницу силовики ворвались в здание Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри. В итоге силовики Армении не смогли задержать архиепископа из-за сопротивления верующих.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Пашинян начал репрессии против церкви и оппозиции.