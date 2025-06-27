Tекст: Александра Юдина

Карапетян заявил, что, проявив политическую недальновидность, нынешнее руководство Армении поспешило дистанцироваться от России и бросило страну в различные геополитические направления ради противодействия своему главному союзнику, передает ТАСС.

По его мнению, эти действия привели к множеству испытаний для республики, а также к попыткам сближения с Европейским союзом, который, по словам бизнесмена, не ждал Армению.

Он отметил, что власти даже рассматривали возможность превращения страны в вилайет, то есть территориально-административную единицу. Карапетян подчеркнул, что Армения, стремясь к миру, сталкивается с все более жесткими и унизительными условиями на переговорах, уступая другой стороне.

Бизнесмен добавил, что в то же время армянские власти посылают сигналы лояльности России, но не учитывают, что для России важны надежность и предсказуемость партнера, а не репутация ее руководителей. Он считает, что отсутствие этих качеств привело лишь к ослаблению армянской государственности.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.

В четверг архиепископ Баграт Галстанян, считающийся одним из главных оппонентов Пашиняна, взят под арест в Ереване на два месяца по обвинению в терроризме.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Пашинян начал репрессии против церкви и оппозиции.