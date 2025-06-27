27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.2 комментария
Карапетян обвинил армянские власти в изменении геополитического курса страны
Власти Армении попытались досадить России, превратив республику в эпицентр геополитического противостояния, выразил мнение задержанный бизнесмен Самвел Карапетян.
Карапетян заявил, что, проявив политическую недальновидность, нынешнее руководство Армении поспешило дистанцироваться от России и бросило страну в различные геополитические направления ради противодействия своему главному союзнику, передает ТАСС.
По его мнению, эти действия привели к множеству испытаний для республики, а также к попыткам сближения с Европейским союзом, который, по словам бизнесмена, не ждал Армению.
Он отметил, что власти даже рассматривали возможность превращения страны в вилайет, то есть территориально-административную единицу. Карапетян подчеркнул, что Армения, стремясь к миру, сталкивается с все более жесткими и унизительными условиями на переговорах, уступая другой стороне.
Бизнесмен добавил, что в то же время армянские власти посылают сигналы лояльности России, но не учитывают, что для России важны надежность и предсказуемость партнера, а не репутация ее руководителей. Он считает, что отсутствие этих качеств привело лишь к ослаблению армянской государственности.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о планах национализировать компанию «Электросети Армении», принадлежащую российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну.
В четверг архиепископ Баграт Галстанян, считающийся одним из главных оппонентов Пашиняна, взят под арест в Ереване на два месяца по обвинению в терроризме.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Пашинян начал репрессии против церкви и оппозиции.