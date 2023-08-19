В Оренбургской области развернули флаг России рекордной длины

В США пожалели об упущенном шансе на переговоры по Украине

Politico: США могли упустить шанс начать переговоры по Украине

Tекст: Ольга Никитина

В статье газеты Politico приводятся слова неназванного американского чиновника, который признал, что в Вашингтоне все больше осознают реальную ситуацию с украинским контрнаступлением.

В публикации говорится, что в руководстве США задаются вопросом о том, не следовало ли прислушаться к словам председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Марка Милли, который в ноябре прошлого года советовал Западу подумать о возможности переговоров по Украине. Сотрудник администрации США заявил, что Милли «был прав», передает ТАСС.

При этом другой американский чиновник рассказал, что в администрации Байдена все больше задаются следующим вопросом касательно поддержки Киева: «Если мы признаем, что не будем делать это вечно, то что тогда мы будем делать?»

Ранее американские СМИ писали, что ряд американских конгрессменов-республиканцев выступили против нового пакета помощи Киеву в связи с негативным прогнозом разведки США относительно украинского контрнаступления.