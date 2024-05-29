Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
Киев захотел обсудить на «мирной» конференции в Швейцарии энергобезопасность
Зеленский заявил о желании обсудить на конференции по Украине в Швейцарии энергобезопасность
Киев хочет, чтобы на конференции по Украине в Швейцарии обсуждался вопрос энергетической безопасности, но вряд ли данную тему станут рассматривать, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, «разработать по деталям» планируется «три пункта». После этого результат «передадут российским представителям». В зависимости от действий России планируется «переходить к другим пунктам», сказал Зеленский. По его словам, «если три заработают, то и остальные заработают». Он не уточнил, через кого собираются направить документы Москве, передает РИА «Новости».
Напомним, как указывали украинские СМИ, Киев опасается, что конференция по Украине в Швейцарии провалится, поэтому сократил «формулу мира» Зеленского до трех пунктов: ядерной безопасности, безопасности судоходства в Черном и Азовском морях, а также возвращению украинских детей и обмену пленными.