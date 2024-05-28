Врач назвала работающие аптечные «энергетики»

Врач Миронова рассказала, что в аптеке можно купить четыре добавки для повышения энергии

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, кофеин является популярным стимулятором, который временно повышает энергию и бдительность за счет блокировки аденозина, вызывающего сонливость, однако частое использование может привести к тревожности, раздражительности, нарушению сна и повышению артериального давления, передает «Газета.Ru».

Также терапевт отметила, что янтарная кислота участвует в цикле Кребса (выработке энергии внутри организма), теоретически улучшая производство энергии в клетках. Некоторые исследования показывают, что прием янтарной кислоты может уменьшить усталость, особенно после физической нагрузки.

Настойка женьшеня, по словам врача, содержит гинзенозиды, которые могут улучшать когнитивные функции, уменьшать усталость и повышать устойчивость к стрессу.

Кроме того, Миронова рассказала, что элеутерококк содержит элеутерозиды, которые могут влиять на центральную нервную систему и повышать физическую выносливость. Возможные побочные эффекты включают бессонницу и повышение артериального давления.

Врач призвала не назначать себе самостоятельно эти добавки и препараты. Она подчеркнула, что снижение энергичности и усталость являются неспецифичными симптомами, которые могут свидетельствовать о целом спектре состояний – от физиологических до серьезных заболеваний физического и ментального характера.

Ранее в Госдуме начали подготовку законопроекта о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.