В Госдуме начали подготовку законопроекта о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Госдуме совместно с правительством разрабатывают законопроект о запрете продажи энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним, рассказал один из авторов инициативы, член комитета Думы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По его словам, будет предусмотрена ответственность для продавцов и предпринимателей за продажу энергетиков лицам до 18 лет, передает РИА «Новости».

В качестве примера Хамзаев привел успешное внедрение подобной практики в отдельных регионах России – Татарстане, ХМАО, Новосибирске.

Депутат подчеркнул, что употребление безалкогольного тонизирующего напитка опасно для молодежи из-за повышенного количества таких веществ как таурин, кофеин, гуарана. «Это серьезный удар по еще до конца не окрепшему здоровью ребенка», – отметил он.

По словам Хамзаева, врачи нередко констатируют у любителей энергетиков сердечно-сосудистые заболевания и влияние на нервную систему. «То, что энергетические коктейли вредны – говорят без исключения все медики», –заключил он.

Напомним, в 2011 году инициатива депутата Госдумы от фракции «Единая Россия» Владимира Звагельского добиться введения законодательных ограничений для энергетических напитков не прошла, так как против выступили Минпромторг и Минэкономразвития. Они раскритиковали проект, на том основании, что чрезмерное потребление любого продукта может нанести вред организму.