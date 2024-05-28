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    Сергей Миркин Сергей Миркин Китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского»

    «Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Россия порождает нужные миру смыслы

    Русских часто упрекают в мессианстве. Это вряд ли наша уникальная черта; в конце концов, крестовые походы были придуманы не у нас. Но мы действительно чувствуем себя не в своей тарелке, если не участвуем в мировой борьбе идей.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему никаб нельзя, а хиджаб можно

    Запрет на ношение никаба в России нужно вводить. Однако при этом не переусердствовать – то есть не распространять его на некоторые другие формы мусульманского головного убора.

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    28 мая 2024, 11:40 • Новости дня

    Глава МИД Бельгии заявила, что российские танки «могут пойти на Брюссель»

    Глава МИД Бельгии заявила, что российские танки «могут пойти на Брюссель»
    @ IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб призвала к увеличению военной помощи Украине, заявив на радиостанции Bel RTL, что российские танки якобы могут начать наступление на Бельгию.

    По ее словам, нельзя недооценивать угрозу, которую Россия представляет для Европы, передает ТАСС.

    Лябиб отметила, что российские войска якобы будут наступать своими танками на Европу и Бельгию.

    По словам главы МИД, которая будет участвовать в выборах в парламент Бельгии от либеральной партии «Реформаторское движение», руководство РФ намерено «дальше двигать границы», а также «ставить под угрозу» бельгийские «ценности и демократию».

    Тем временем премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что власти Бельгии и Украины подписали соглашение по безопасности, предусматривающее выделение Киеву военной помощи в размере 977 млн евро в этом году и поставку 30 истребителей F-16 до конца 2028 года.

    Ранее глава МИД Бельгии подтвердила разногласия в ЕС по военной помощи Украине.

    26 мая 2024, 11:41 • Новости дня
    Ле Пен обошла Макрона в популярности у французов накануне выборов

    Bloomberg: «Национальное объединение» Ле Пен обходит коалицию Макрона накануне выборов в Европарламент

    Ле Пен обошла Макрона в популярности у французов накануне выборов
    @ Juan Carlos Rojas/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крайне правая французская партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен усилила преимущество над коалицией президента страны Эммануэля Макрона «Возрождение» на фоне предстоящих выборов в Европарламент, сообщает Bloomberg.

    Как пишет Bloomberg, по опросам Elabe, партию Ле Пен поддержали 33% опрошенных, за «Возрождение» Макрона, свой голос отдали 15,5%. Тем временем Социалистическая партия Рафаэля Глюксманна получила 13% голосов, «Непокоренная Франция» – 8%, партия «Зеленых» – 6 процентов.

    Ранее лидер фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила, что французские власти намерены обмануть и «обчистить» французов через реформу соцобеспечения безработных.

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    27 мая 2024, 11:40 • Новости дня
    ЕС нарастил закупки железа, стали и алюминия из России

    ЕС увеличил закупки российских железа, стали и алюминия из-за роста спроса

    ЕС нарастил закупки железа, стали и алюминия из России
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ЕС в марте увеличил закупки российских железа, стали и алюминия, благодаря кратному росту спроса со стороны Бельгии и Германии, следует из расчетов по данным европейской статистики.

    Россия в марте стала вторым основным поставщиком железа и стали в Евросоюз, увеличив экспорт в 1,7 раза в месячном выражении – до 328 млн евро, что стало максимумом с мая 2023 года, передает РИА «Новости».

    Главным покупателем стала Бельгия, нарастившая нарастила закупки в 3,5 раза – до 130,5 млн евро. Италия увеличила закупки на 25% – до 85 млн евро, Дания – на 30%, до 35,1 млн евро. В пятерку крупнейших экспортеров вошли Чехия (23 млн евро) и Нидерланды (20 млн евро).

    При этом Венгрия возобновила покупки после четырехмесячного перерыва, закупив железа и стали на 13,7 млн евро.

    Между тем поставки алюминия выросли на 29% месяц к месяцу – до 91,4 млн евро, что стало максимумом с октября прошлого года. Прирост произошел за счет наращивания покупок Германией – в пять раз, до 22,4 млн евро. Также активно наращивали импорт Испания (+69%) и Польша (+21%).

    Ранее власти Канады приняли решение о введении запрета на импорт российских алюминия и стали.

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    27 мая 2024, 13:56 • Новости дня
    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    Рар: Продвижение ВС России на Украине пугает поляков и прибалтов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Прибалты и поляки испугались, что продвижение ВС России на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности. Именно поэтому они и заявляют о готовности отправить свои войска в зону спецоперации, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Он подчеркнул: восточные европейцы затеяли опасную игру.

    «Позиция западных элит заключается в том, что Россия ни в коем случае не должны одержать верх над Украиной. По их мнению, победа Москвы взломает европейскую архитектуру, которая была выстроена Западом в Европе через расширение НАТО и ЕС в течение последних 30 лет. И напротив, поражение Москвы может укрепить западную архитектуру европейской безопасности. Прибалты и поляки, в свою очередь, опасаются, что дальнейшее продвижение российской армии на Украине приведет к резкому ухудшению их собственной безопасности», – отметил германский политолог Александр Рар.

    «Большинство западных политиков считает, что переданное Киеву оружие повышает шансы украинских военных на победу в конфликте. В экспертном же сообществе на Западе идут ожесточенные споры о том, кто сильнее: Украина вместе с западной помощью или Россия», – добавил собеседник. По его словам, искать дипломатического решения на Украине – как того требуют Венгрия и Словакия – другие восточные европейцы наотрез отказываются.

    «Прибалты и поляки говорят, что в случае отступления украинской армии с нынешних позиций, они вместе с французами и англичанами готовы послать свои войска на помощь Украине. Вероятно, лидеры этих стран надеются, что в случае прямых столкновений между российской армией и войсками стран НАТО, США, как атомная держава, будут вынуждены вступить в военный конфликт. Они действительно затеяли очень опасную игру», – указал Рар. Все это, по его словам, «сильно осложняет принятие каких-либо миротворческих решений».

    Ранее страны Балтии и Польша не исключили отправку войск на Украину, если российские войска добьются стратегического прорыва на востоке из-за вялой помощи Запада. По информации Der Spiegel, на прошлой неделе на полях конференции в Таллине депутаты балтийских стран «предупредили представителей Берлина о последствиях немецкой политики».

    Они опасаются, что Запад недостаточно активно помогает Киеву, что может привести к «резкому ухудшению ситуации». «В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать, пока российские войска окажутся на их границе, они пошлют свои войска на Украину. Это именно то, чего справедливо опасаются канцлер Германии и президент США», – говорится в статье.

    Заявления о возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 года после того, как эту тему поднял Эммануэль Макрон. В мае в интервью журналу The Economist президент Франции подтвердил свое желание отправить войска на Украину, но при соблюдении двух условий – в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

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    27 мая 2024, 11:18 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против Медведчука с подачи Чехии

    Евросоюз ввел санкции против Медведчука, Марчевского и Voice of Europe по инициативе Чехии

    Tекст: Максим Попов

    Евросоюз ввел санкции против пророссийского политика и предпринимателя Виктора Медведчука, продюсера Артема Марчевского, а также чешского политического портала Voice of Europe, сообщили в МИД Чехии.

    Как отмечается в сообщении, ограничения введены по инициативе Праги.

    «Все ограничения, которые по отношению к ним ранее ввела Чехия, теперь действуют во всех 27 государствах Евросоюза», – отметили в дипломатическом корпусе, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, Евросоюз не хочет уступать автономию в санкционной политике США.


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    26 мая 2024, 21:20 • Новости дня
    Макрон призвал поддерживать Украину «до самого конца»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европа должна поддерживать киевский режим до последнего, заявил французский президент Эммануэль Макрон в ходе встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

    Парижу и Берлину нужно совершить «скачок» в сотрудничестве друг с другом, а также им следует «до самого конца» помогать Украине сопротивляться, вооружать и обучать ее, заявил Макрон, передает РИА «Новости».

    Странам необходимо быть готовым «к любому сценарию», чтобы выстроить долгосрочный мир.

    Французский лидер добавил, что хотел бы видеть «амбициозный план по обороне Украины», а также по обороне Европы.

    Ранее МИД России отмечал, что Москва не оставит без ответа гипотетическую отправку французских войск на Украину.

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    26 мая 2024, 14:10 • Новости дня
    Эксперт: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС

    Экономист Лизан: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС

    Эксперт: Транзит из Казахстана делает возможными поставки российской нефти в ЕС
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Продолжение транзита казахской нефти в ФРГ через российскую инфраструктуру делает возможным в какой-то момент подачу в ЕС продукцию Москвы. У Берлина нет других каналов его получения, а значит, слова Запада о нежелании сотрудничать с РФ можно пропускать мимо ушей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    «Вполне возможно, что транзит действительно подразумевает экспорт в Германию непосредственно казахской нефти. Тем не менее, факт использования инфраструктуры, проходящей через территорию России, позволяет говорить о том, что в определенный момент ее же можно будет задействовать и для поставок наших ресурсов», – сказал экономист Иван Лизан.

    «Сорта, добываемые в наших странах, не сильно отличаются друг от друга. С точностью установить, откуда именно пришло топливо, у экспертов ЕС не получится. Таким образом, Москва в любом случае остается в выигрыше. Нельзя забывать и о том, что если казахская нефть будет направлена в ФРГ, то у России появляется больше возможностей расширения поставок на перспективные рынки Азии», – отмечает он.

    «Что касается опасений Польши по поводу оплаты услуг расходомеров «Транснефти», думаю, что все дело в попытках Варшавы перекинуть основные расходы на Германию. Немцам покупка данной нефти гораздо более важна. Поэтому они и готовы выделять на этот проект значительные средства. Вопросы санкций совершенно точно лежат в другой плоскости», – уточняет собеседник.

    «Нефтяной сектор ЕС достаточно сложный. Разные компании обладают буквально «сетью» предприятий, находящихся по всей территории объединения. Вполне возможно, что «неназванная словацкая фирма» на деле является «дочкой» польского завода, обладающей какими-либо специфическими компетенциями», – подчеркивает эксперт.

    «Интересно, что на этом фоне страны-участницы G7 выпустили заявление о том, что любые попытки обойти ограничения в сфере энергетики для продолжения сотрудничества с Россией, будут караться санкциями. Очередная декламация лицемерных лозунгов. Западные политики стараются усидеть на двух стульях», – акцентирует собеседник.

    «Им нужно поддерживать заданную в 2022 году планку русофобской риторики, но при этом сохранять приемлемый уровень благосостояния, что без сотрудничества в сфере энергетики с Москвой сделать достаточно сложно. Если бы они реально хотели разорвать с нами отношения, то давно бы наложили эмбарго не любые поставки нефти из портов Турции и ближайших к ней стран», – резюмирует Лизан.

    Ранее Россия и Польша достигли договоренностей о транзите нефти из Казахстана в Германию. Об этом сообщает издание Reuters. Отмечается, что поставки энергоресурса в ФРГ могли прекратиться уже 5 июня, поскольку Москва столкнулась с «тупиковой ситуацией» оплаты услуг по измерению газа на базе в Адамова со стороны Варшавы.

    По данным издания, данная ситуация произошла из-за опасений польского трубопроводного оператора PERN попасть под действие западных санкций. В результате длительного согласования, стороны сошлись на компромиссе: расходы согласился взять на себя нефтеперерабатывающий немецкий завод РСК Schwedt.

    Обслуживанием учета на польском участке займется неназванная словацкая компания, что поможет Польше избежать негативного влияния возможных ограничений. В материале подчеркивается, что транзит по данному трубопроводу является относительно небольшим. С помощью него Германия получает лишь 1,2 млн тонн нефти.

    На этом фоне министры финансов стран G7 договорились бороться с попытками обойти западные санкции против России. В частности, на встрече в Вашингтоне они договорились совместно добиваться соблюдения потолка цен на энергоресурсы Москвы. При этом те стороны, которые применяют «обманные практики» для обхода ограничений, группа также пригрозила санкциями.

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    26 мая 2024, 17:08 • Новости дня
    Футболист «Локомотива» Глушенков объяснил нежелание переходить в клубы Европы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Форвард московского «Локомотива» и российской сборной Максим Глушенков заявил, что не имеет желания переходить в любой европейский клуб.

    Глушенков в беседе с «Матч ТВ» сказал, что не хочет следовать примеру другого российского футболиста Далера Кузяева, который перешел во французский клуб «Гавр».

    Он пояснил, что предложений играть ему не поступало, и уточнил, что ему лучше играть в «Локомотиве» и бороться за высокие места в Российской премьер-лиге.

    «Если позовут в более-менее серьезный клуб, который на что-то претендует – другое дело. Но опять же все зависит от предложения», – добавил спортсмен.

    Футболист подчеркнул, что в «Локомотиве» его все устраивает.

    Напомним, в марте Глушенков вошел в расширенный состав сборной России по футболу.

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    27 мая 2024, 17:52 • Новости дня
    ЕС запретил поставлять в Россию снаряжение для полиции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Европейский союз объявил о вводе запрета на поставки в Россию технологий для прослушки и снаряжения для полиции, об этом заявил Совет ЕС.

    Новые санкции включают в себя ограничения на торговлю и экспорт техники и снаряжения, которые могут использоваться «для внутренних репрессий», оборудования, технологий и ПО в сфере информационной безопасности, передает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    Также в список санкций включили оборудование и ПО для мониторинга или перехвата телекоммуникационной информации.

    Ранее Венгрия заявила, что не поддержит 14-й пакет санкций ЕС против России в нынешнем виде, потому что он противоречит интересам страны.

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    28 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    Министры обороны ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием

    В ЕС решили обсудить отмену запрета на удары ВСУ по России западным оружием
    @ Ciro Fusco/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Министры обороны стран – участниц ЕС на встрече в Брюсселе во вторник намерены обсудить возможность снятия ограничений для Украины на использование западного оружия для нанесения ударов по российской территории, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

    Боррель отметил, что некоторые страны уже начали снимать такие ограничения. Этот вопрос он назвал важным, передает ТАСС.

    Напомним, по данным СМИ, Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады.

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    28 мая 2024, 10:05 • Новости дня
    Германия и Италия выступили против ударов западным оружием по России

    Politico: ФРГ и Италия против ударов западным оружием по складам снарядов и топлива в России

    Германия и Италия выступили против ударов западным оружием по России
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России, включая артиллерийские и топливные склады, сообщила газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

    По ее информации, генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник призовет страны ЕС согласиться на подобные удары, при этом единого мнения по этому поводу среди участников объединения нет, и отмена ограничений на удары вызывает споры среди стран альянса, передает ТАСС.

    Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления ВС РФ под Харьковом.

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    27 мая 2024, 12:25 • Новости дня
    Главы МИД стран ЕС утвердили новый санкционный режим против России

    DPA: Главы МИД стран ЕС утвердили новый санкционный режим против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министры иностранных дел 27 стран ЕС утвердили новый санкционный режим против России, он направлен против физических и юридических лиц, якобы нарушающих права человека в РФ, сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщества.

    При помощи нового режима Евросоюз сможет принимать санкции против «лиц и организаций, ответственных за преследование оппозиции» в России, передает ТАСС.

    Санкции будут включать в себя заморозку активов, запрет на въезд в страны ЕС. Неформально новый санкционный режим назван в честь Алексея Навального.

    В первую очередь в рамках режима санкции будут введены в отношении около 20 лиц и организаций.

    Ранее ЕС решил внести около 100 имен в черный список 14-го пакета санкций против России.

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    28 мая 2024, 09:33 • Новости дня
    ЕС столкнулся с дефицитом трески на фоне санкций против России

    Tекст: Ольга Никитина

    Санкции против России и сокращение мировых уловов привели к дефициту атлантической трески в Европе. Об этом сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

    В отчете ФАО говорится, что запрет на торговлю с Россией «сказывается на европейских переработчиках», которые не получают достаточно сырья.

    Россия – один из крупнейших поставщиков трески в ЕС. В 2023 году ЕС импортировал 284,7 тыс. тонн трески, из них 61,4 тыс. тонн – из России. Из-за сокращения поставок из России цены на треску в Европе уже выросли, а дефицит может привести к дальнейшему их росту, пишет РБК.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что только за прошлый 2023 год благодаря действию заключенного в 1956 году соглашения с правительством Британии о рыболовстве англичане выловили в Баренцевом море 566 тыс. тонн трески и пикши, а в ответ ввели против России 2 тыс. санкций.

    Впоследствии президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Кроме того, Россия решила проверить соглашения о рыбном промысле с другими недружественными странами.

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    27 мая 2024, 16:48 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против ФСИН России

    ЕС расширил санкции за нарушения прав человека в России

    Tекст: Кристина Цыцура

    Европейский союз ввел дополнительные санкции против России, включив в санкционный список ФСИН, а также 19 человек.

    Данный шаг является частью расширения санкционного режима ЕС, направленного против нарушителей прав человека в России, передает ТАСС.

    В санкционный список ФСИН включены как сама организация, так и ряд ее должностных лиц, которых ЕС считает ответственными за нарушения прав человека в местах лишения свободы. Помимо ФСИН, под санкции попали 19 человек, среди которых следователи, прокуроры и судьи.

    Введенные санкции предусматривают заморозку активов и запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также ограничения на финансирование для ФСИН.

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    27 мая 2024, 13:27 • Новости дня
    Литва обвинила Венгрию в блокировке 40% решений ЕС по Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Венгрия блокирует около 40% решений Евросоюза о помощи Украине, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

    Он призвал обратить внимание на позицию Будапешта. Министр признал, что это не дипломатично, однако ситуация с Венгрией, по его мнению, зашла слишком далеко, передает РИА «Новости».

    Ранее Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы по Украине, так как она подразумевала признание только одного «мирного плана».

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    28 мая 2024, 11:01 • Новости дня
    Боррель отметил проблемы ЕС при реализации военной помощи Украине

    Глава МИД ЕС Жозеп Боррель отметил проблемы ЕС при реализации военной помощи Украине

    Tекст: Максим Попов

    Евросоюз сталкивается с проблемами при реализации обещаний военной помощи Украине. Об этом заявил глава МИД ЕС Жозеп Боррель, подчеркнув, что, в частности, затягивается чешская инициатива по поставкам боеприпасов Киеву.

    По словам Борреля, поставки боеприпасов Украине продвигаются медленнее, чем ожидалось. Соглашение между странами было достигнуто в конце февраля, но ЕС едва ли успеет поставить Киеву 80 тыс. боеприпасов к концу июня.

    «Это показывает, что между обещаниями и делами у нас есть некоторые проблемы», – отметил глава европейской дипломатии накануне заседания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе, передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, по словам официального представителя МИД ЕС Петера Стано, ЕС не смог в срок поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов, обещанных в прошлом году.


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