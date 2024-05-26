Те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Стало известно о продвижении российских войск в Старомайорском и Урожайном
Рогов: Силы России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного
ВС России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По его словам, ВС России шаг за шагом выдавливают ВСУ из захваченных сел Старомайорское и Урожайное, которые режим Зеленского в ходе контрнаступления летом прошлого года выдавал, как одно из главных достижений, передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что российские военные продвигаются вперед в вышеназванных селах, заняв, при этом, важные стратегические высоты.
Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР, уничтожив до 155 военнослужащих противника, две БМП, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198, а также 122 мм САУ «Гвоздика».