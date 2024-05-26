Стало известно о продвижении российских войск в Старомайорском и Урожайном

Рогов: Силы России выдавливают ВСУ из Старомайорского и Урожайного

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, ВС России шаг за шагом выдавливают ВСУ из захваченных сел Старомайорское и Урожайное, которые режим Зеленского в ходе контрнаступления летом прошлого года выдавал, как одно из главных достижений, передает РИА «Новости».

Рогов добавил, что российские военные продвигаются вперед в вышеназванных селах, заняв, при этом, важные стратегические высоты.

Ранее в Минобороны сообщили, что группировка «Восток» нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР, уничтожив до 155 военнослужащих противника, две БМП, два автомобиля, 155 мм гаубицу М198, а также 122 мм САУ «Гвоздика».